Threads contra Twitter. "As redes sociais estão numa enorme crise"

Nova rede da Meta foi lançada em 100 países, mas não na União Europeia. © AFP

Quando terminar de ler este texto, o número de utilizadores da nova rede social Threads já estará desatualizado. A aplicação criada pela Meta, casa-mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp, quebrou todos os recordes desde que foi lançada a 5 de julho: tornou-se na app de mais rápido crescimento de sempre, chegando aos 100 milhões de utilizadores em cinco dias. Em sete estava nos 109 milhões, o que mostra uma apetência significativa pela rede que se apresenta como alternativa ao Twitter. O aspeto é similar, o funcionamento é comparável e o momento é perfeito, numa altura em que o Twitter tem cada vez mais problemas técnicos, uma gestão errática e um líder, Elon Musk, que afastou anunciantes e utilizadores da plataforma.

"Há aqui um certo ódio de estimação ao Elon Musk pela forma como tem tratado a empresa, os funcionários e utilizadores, e claramente a Meta está a aproveitar essa onda para ganhar aqui alguma credibilidade", disse ao Dinheiro Vivo Francisco Jerónimo, vice-presidente associado da divisão de dispositivos na IDC EMEA (Europa Médio Oriente e África). "Se continuar a crescer como tem crescido, é uma questão de um mês ou dois e [a Threads] vai estar com o mesmo número de utilizadores que tem o Twitter." Neste momento, a rede de Musk regista 237,8 milhões de utilizadores diários ativos, com 354 milhões de utilizadores anuais; tinha demorado cinco anos e meio a atingir o marco dos 100 milhões. Sofreu uma quebra no volume de utilização nos dias seguintes ao lançamento da Threads, pelo que já há quem já chame "Twitter killer" à nova rede da Meta.

"O que eles conseguiram em cinco dias é fenomenal", reconhece Francisco Jerónimo. "Mas atrair os utilizadores não foi necessariamente o principal desafio." O analista sublinhou que as condições com que a Meta chegou a esta base de utilizadores estonteante são únicas. Usou a rede Instagram, que tem mais de dois mil milhões de utilizadores mensais ativos, para catapultar a Threads. Tudo o que as pessoas tiveram de fazer foi descarregar a app e importar o seu perfil e contas a seguir do Instagram. Isso deu à Threads um impulso e um dinamismo imediatos, que dificilmente outra aplicação conseguiria de raiz se não se baseasse num império existente.

"Posso utilizar a melhor aplicação do mundo em termos de funcionalidade, mas se a minha audiência for pequena, qual é a vontade de continuar?", salientou Francisco Jerónimo. É isso que tem impedido outras redes que surgiram em alternativa ao Twitter de obterem grande sucesso. BlueSky (do ex-CEO do Twitter Jack Dorsey), Post.News, Hive, Mastodon, Spoutible, Spill e outras tentaram posicionar-se na linha da frente para aproveitar o descalabro da gestão de Elon Musk. Só agora, com a Threads, se vislumbra uma alternativa viável.

E isso não é propriamente boa notícia, disse ao Dinheiro Vivo o autor e futurista Gerd Leonhard, que tem escrito de forma extensa sobre o impacto da tecnologia na Humanidade.

"Um dos principais problemas das redes sociais é que todo o modelo de negócio é baseado no rastreio e venda de anúncios, coisas que as pessoas começam a odiar", afirmou. "O que a Meta tem feito é rastrear e ter um comportamento não ético para fazer muito dinheiro através de coisas que as pessoas têm dificuldade em compreender."

Gerd Leonhard considera que "pouca gente" confia na empresa de Mark Zuckerberg e que as pessoas só entraram de cabeça na Threads porque o processo foi fácil e estão fartas do caos no Twitter. No entanto, considera que há um problema mais alargado na indústria.

"Muitas pessoas estão cansadas das redes sociais que se tornaram locais cheios de ruído e poluição, e podemos ver que o que está a acontecer com o Twitter não está relacionado apenas com Elon Musk." É, no seu entender, uma fadiga generalizada com o "spam, arrogância e rastreio" das redes sociais no sentido tradicional, e a casa-mãe do Facebook tem responsabilidades nisso.

"A Meta é uma empresa que está condenada", afirmou Leonhard. "Está a tentar reinventar-se, porque está a morrer. O metaverso não funcionou e o WhatsApp é difícil de monetizar", continuou. "Creio que a liderança da Meta está condenada porque não percebem o que está a acontecer e o metaverso custou-lhes metade da empresa."

O autor mostrou-se pouco impressionado com a atenção mediática que está a ser dada à Threads e foi até mais longe. "De modo geral, as redes sociais estão numa enorme crise", declarou. "A única coisa que vai sobreviver é o vídeo, porque é um negócio diferente."

Numa nota da Forrester, o diretor de pesquisa Mike Proulx salientou que há uma "fadiga" de redes sociais e que esta é uma ameaça à expansão da Threads. Além disso, lembrou que o mercado está saturado de redes similares ao Twitter e que a fratura na base de utilizadores "dilui o valor de qualquer app alternativa."

Ainda assim, Daniel Konstantinovic, da Insider Intelligence, salientou numa análise que a Threads "pode ser o Twitter-killer em que plataformas como a BlueSky e Mastodon não conseguiram tornar-se". O analista lembrou que o enorme ecossistema da Meta lhe dá "uma almofada confortável" e um ângulo baseado em publicidade que o Twitter nunca conseguiu realmente ter.

Só que a Meta também terá de ultrapassar problemas internos para que a Threads se torne um sucesso global. A app foi lançada em 100 países, mas não na União Europeia. Em causa está o Digital Markets Act que a UE aprovou e que tem regras apertadas para a partilha de dados de utilizadores em várias plataformas. A complexidade legal e as práticas de uso de dados da Meta levaram ao adiamento do lançamento na UE, algo que Francisco Jerónimo considera que terá de ser resolvido em breve. "A Meta não pode ignorar um mercado de 550 milhões de utilizadores. É uma questão de tempo", afirmou.