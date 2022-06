Tik Tok chama Salesforce para melhorar compras na rede social

© D.R

Uma em cada dez compras é hoje concretizada através das redes sociais e, por isso, procurando melhorar a experiência de compra mas também o alcance das marcas junto dos públicos-alvo, o Tik Tok estabeleceu um acordo com a Salesforce para melhorar as funcionalidades de compra da plataforma.

A Salesforce é especialista na gestão da relação com consumidor (CRM) e na gestão de software em cloud e o Tik Tok quer melhorar a sua plataforma para níveis idênticos ao do Facebook ou Instagram. Por isso, firmou uma parceria com a Salesforce, que vai "simplificar a utilização da ferramenta commerce cloud por parte dos comerciantes na interação com os públicos nesta rede social".

Em comunicado é explicado que a parceria Salesforce-Tik Tok procurará "ajudar as empresas a chegarem aos seus consumidores mais adeptos das redes sociais, assim como a utilização de publicidade direcionada à comunidade das marcas no TikTok". Isto tendo em conta que "65% dos consumidores nas gerações Z e millennial preferem interagir com as marcas por canais digitais", de acordo com a Salesforce.

A Salesforce promete conseguir que os anunciantes consigam construir uma presença no Tik Tok capz de aumentar a produtividade dos comerciantes, fornecer uma experiência personalizada e inovar na jornada de compra dos clientes.

Para Melissa Yang, responsável de parcerias do Tik Tok, a rede social "é a casa de uma nova experiência de compra, onde a visão de comunidade, o entretenimento e a possibilidade de efetuar compras se unem, criando oportunidades únicas para que as marcas se envolvam com os consumidores, para e gerarem resultados impactantes".

É com base nessa premissa que a Salesforce não deixou passar esta oportunidade. "As marcas que têm os olhos postos no futuro precisam de estar presentes em todos os locais onde estão os seus consumidores e onde estes poderão querer interagir, pelo que os limites do comércio e das vendas têm de ser estendidos além de um só canal." explica Scot Gillespie, diretor-geral do commerce cloud.