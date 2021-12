Tik Tok destrona Google e é o site mais popular de 2021

© AFP

A Cloudflare mediu o nível de popularidade dos principais sites internacionais e concluiu que o Tik Tok é, no final de 2021, o site mais popular da internet. A rede social destronou a liderança do motor de busca Google.

No blogue da empresa norte-americana lê-se que há um ano o motor de busca Google assumiu a liderança invicta do ranking dos domínios mais populares da internet - esteve sempre no topo, numa altura em que o Tik Tok estava no fim da lista dos dez sites mais populares. Em 2021, a história foi outra, com a rede social a destacar-se, sobretudo, nos meses de outubro e novembro.

"Foi em 17 de fevereiro de 2021 que o TikTok obteve o primeiro lugar por um dia", lê-se. Em março, a rede social alcançou a liderança em "alguns dias", tal como em maio. Mas foi a partir de 10 de agosto que a rede social se tornou um caso sério de popularidade. "Houve alguns dias em que o Google estava em primeiro lugar, mas outubro e novembro foram principalmente os dias do TikTok, incluindo o Dia de Ação de Graças (25 de novembro) e a Black Friday (26 de novembro)", nota a Cloudflare.

Conheça o ranking dos sites mais populares em 2021:

1 TikTok

2 Google

3 Facebook

4 Microsoft

5 Apple

6 Amazon

7 Netflix

8 YouTube

9 Twitter

10 WhatsApp

Os sites mais populares em 2020:

1 Google

2 Facebook

3 Microsoft

4 Apple

5 Netflix

6 Amazon

7 TikTok

8 YouTube

9 Instagram

10 Twitter