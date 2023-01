TikTok divulga tendências para 2023

É de olhos postos no futuro - e com base no seu What's Next Report, o relatório anual que traça as tendências futuras - que o TikTok divulga as principais propensões para este ano.

De acordo com o estudo, a maioria dos utilizadores desta rede social considera-a mesmo divertida, com 92% a relatar já ter sentido uma emoção positiva ao visualizarem um conteúdo, que acabou por resultar numa ação fora da plataforma. E, 67% dos utilizadores do TikTok revelam que aproveitam as pausas para espreitar o TikTok de forma a conseguirem relaxar.

Como explicam os responsáveis da plataforma, em comunicado, a autenticidade da plataforma é um dos principais fatores de adesão por parte dos utilizadores.

E, como muitos criadores de conteúdos partilham as suas ideias no TikTok, consegue-se assim maior confiança na plataforma, chegando mesmo 65% dos utilizadores a dizer que confiam "sempre nas opiniões e recomendações dos criadores para decidir o que comprar online".

O que acaba por tornar o entretenimento cada vez mais personalizado, uma vez que na plataforma, o conteúdo é selecionado com base no que as pessoas consideram divertido e capaz de captar a sua atenção e confiança.

A procura da alegria

O TikTok é uma plataforma que se distingue pela alegria dos seus vídeos, o que a torna uma aliada para quem procura "por momentos em que possam dedicar e focar-se em si próprias, fazendo frente aos problemas e dificuldades pessoais e profissionais, assim como também ao contexto instável que atravessamos", diz a rede social.

E, como revela o What's Next Report, mais de metade nos participantes no estudo declara que os conteúdos do TikTok melhoram o seu humor, ao mesmo tempo que os faz sentir mais felizes e positivos. Paralelamente, 41% diz que os conteúdos "que 'elevam o espírito' são essenciais para os levar a fazer uma compra".

Partilha

Segundo o What's Next Report mais de dois em cada cinco utilizadores do TikTok reconhece que os vídeos que consomem os fazem sentir integrados numa comunidade criadores, de tal forma que muitos revelam que replica estes conteúdos. Diferentes, porque as pessoas procuram - e a rede social oferece - tópicos diferentes e apelativos. "De facto, no TikTok há 1,8 vezes mais probabilidades de introduzir novos tópicos as pessoas que não sabiam que iam gostar", frisa a plataforma.

Desta forma, a rede social apela às marcas para que explorem nichos, de modo a ligarem-se aos utilizadores e a fomentar e aumentar as conversas honestas e autênticas que interessam às pessoas.