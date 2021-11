Todos os movimentos que pode fazer no multibanco sem usar cartão

Já não precisa de ter consigo um cartão multibanco para fazer a maior parte das operações numa caixa ATM (Imagem de arquivo) © Leonel de Castro

Dinheiro Vivo 20 Novembro, 2021 • 08:48

Certamente já lhe aconteceu sair da casa e esquecer-se da carteira. Não se preocupe, não é por isso que vai ficar sem dinheiro. Atualmente, é possível utilizar o multibanco, nomeadamente para fazer levantamentos, sem precisar de cartão.

Para usar o multibanco sem usar o seu cartão de débito tem de ter MB Way, uma aplicação móvel que permite fazer compras, levantamentos à distância e transferências imediatas através do smartphone ou tablet. Precisa apenas de ter uma ligação à internet.

Saiba neste artigo quais são os movimentos que pode fazer numa caixa multibanco sem ter se recorrer ao cartão.

Levantar dinheiro sem cartão multibanco

Já não é necessário ter cartão para fazer levantamentos. Basta aceder à aplicação e selecionar a opção "Levantar dinheiro". Depois deve selecionar o montante que pretende levantar e confirmar com o seu código pin. O MB Way vai gerar um código de levantamento.

De seguida, só tem de se dirigir a uma caixa multibanco, clicar na tecla verde e inserir o código gerado na aplicação. E já está! Terá o dinheiro na sua mão em segundos.

Este código tem validade de meia hora. Após o limite o código gerado expira, sendo necessário repetir o processo para gerar um novo código.

Pode ainda enviar o código para outra pessoa, para que esta possa efetuar o levantamento do montante selecionado. No momento em que está a selecionar o valor, tem a possibilidade de partilhar o código, acedendo à sua lista de contactos. Adicionalmente, quando se gera o código na aplicação MB Way, pode selecionar a opção "Partilhar".

Aceder a outras operações no multibanco

Além de poder levantar dinheiro com recurso ao MB Way, a verdade é que também pode aceder a outras operações do multibanco. Para isso, só tem de:

- Carregar na tecla verde do multibanco e escolher a opção "Utilizar multibanco";

- Abrir a aplicação, escolher o cartão que pretende usar e selecionar a opção "Utilizar multibanco";

- Ler o QR code que está no ecrã do multibanco e colocar o seu código pin do MB Way na aplicação;

- Usar as operações de multibanco que pretender.

Esta funcionalidade dispensa a utilização do cartão físico e garante igualmente a segurança necessária. A autenticação é feita através do telemóvel - com recurso à internet -, mas a interação com o terminal é igual como se estivesse a usar um cartão físico. A sua utilização é muito simples e prática.

Ainda não tem MB Way?

O MB Way está disponível para iOS, Android e Windows Phone. Após descarregar a aplicação, pode fazer a ativação de duas formas: através do multibanco ou do smartphone.

Na primeira opção, deve inserir o seu cartão de débito no multibanco, digitar o código pin e selecionar a opção "MB Way". Vai ser-lhe pedido para inserir o seu número de telemóvel e definir um código pin para o MB Way com seis dígitos. Depois, na aplicação deve selecionar a opção "Entrar", inserir o seu número de telemóvel e o código de seis dígitos que definiu anteriormente. E já está.

Se fizer a ativação através do smartphone, deve aceder à aplicação e selecionar a opção "Aderir ao MB Way". De seguida, introduza os dados do seu cartão e ser-lhe-á pedido para definir o código pin e indicar o seu número de telemóvel.

Os seus dados de adesão e registo na aplicação serão sempre o número de telemóvel e o código pin MB Way.

Quais as recomendações de segurança na utilização do MB Way?

Para evitar cair em burlas ou fraudes, a SIBS, entidade que gere a rede multibanco, dá algumas recomendações de segurança aos utilizadores da aplicação.

- Nunca adicionar um número de telemóvel que não seja o seu ou que desconhece;

- Não fornecer dados confidenciais ou pessoais via correio eletrónico ou sms;

- Não clicar em ligações recebidas via correio eletrónico ou sms;

- Verificar o extrato da sua conta bancária com regularidade.

