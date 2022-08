Toshiba vê lucro crescer 44% para 187 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal

© Kazuhiro NOGI / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Agosto, 2022 • 11:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Toshiba revelou esta quarta-feira que o seu lucro aumentou 44% no primeiro trimestre do ano fiscal, para 25,9 biliões de ienes (192 milhões dólares ou 187 milhões de euros), face a igual período do ano anterior.

O resultado líquido trimestral (abril a junho) foi alcançado enquanto o gigante tecnológico japonês trabalhava para renovar a sua imagem de marca e tranquilizar os investidores sobre a gestão e a sua administração, justifica o grupo empresarial em comunicado.

A Toshiba, que tem a sua sede em Tóquio, referiu ainda que as vendas trimestrais aumentaram quase 2%, para 740,7 biliões de ienes.

Além disso, indicou que contabilizou um prejuízo operacional no primeiro trimestre, já que enfrenta uma escassez global de chips, bem como um forte aumento nos custos das matérias-primas.

O prejuízo operacional ascendeu a 4,8 biliões de ienes no trimestre em análise, sendo o primeiro prejuízo trimestral contabilizado em dois anos, contra o lucro operacional de 14,5 bilhões de ienes de há um ano.