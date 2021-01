Trabalhadores da Google formam sindicato nos EUA e pedem mudanças na empresa

Google. © SUSANA BATES / AFP

Com o apoio do Communications Workers of America, foi formado o primeiro sindicato de trabalhadores da Alphabet, empresa-mãe da Google. Em comunicado, os trabalhadores dos Estados Unidos indicam que este Alphabet Workers Union é o primeiro em mais de 20 anos de história da empresa, estando disponível para qualquer trabalhador, independentemente do vínculo ou da empresa da Alphabet para que trabalha.

"Este será o primeiro sindicato aberto a todos os empregados e subcontratados de qualquer empresa da Alphabet, com membros que pagam cotas, um quadro de direção e pessoal pago", indica o comunicado deste sindicato.

"Este sindicado foi construído na base de anos de organização corajosa de trabalhadores da Google", nota Nicki Anselmo, program manager da tecnológica, citada em comunicado. Na nota de criação desta organização de trabalhadores são referidos movimentos de contestação ao Project Maven, um sistema de inteligência artificial para o Pentágono ou ainda "os pagamentos multimilionários feitos a executivos que cometeram assédio sexual".

"O nosso novo sindicato disponibiliza uma estrutura sustentável para garantir que os nossos valores partilhadas enquanto trabalhadores da Alphabet são respeitados mesmo depois de os títulos de jornais desaparecerem."

Esta união de trabalhadores defende que quer garantir que os trabalhadores são tratados da mesma maneira, com acesso aos mesmos direitos, independentemente do vínculo. Num artigo de opinião publicado no New York Times, referem inclusive que, tendo ajudado a construir a Google, "esta não é a companhia para quem querem trabalhar".

"Queremos que a Alphabet seja uma empresa onde os trabalhadores têm uma palavra a dizer nas decisões que nos afetam e a toda a sociedade em que vivemos."

Segundo a agência Reuters, este sindicato contará já com 226 trabalhadores.