Trabalhadores estão a demitir-se para não terem de deixar trabalho remoto. Como será o futuro?

É um dos desafios ainda por responder: como será a sociedade humana no pós-covid no trabalho e na vida em geral? O famoso autor, historiador e filósofo israelita dizia ao Financial Times em março de 2020 que "esta tempestade irá passar, mas as escolhas que faremos agora podem mudar as nossas vidas para os próximos anos", lembrando que líderes e o comum dos mortais "deve pensar em que mundo quer viver quanto a tempestade passar", e "ela vai passar, a humanidade vai sobreviver, a maioria de nós estará viva, mas iremos habitar um mundo diferente".

Neste contexto também tem havido previsões de uma espécie de "novos loucos anos 20", com uma excitação global para ter experiências após a crise e do isolamento - algo que até já se começou a ver em Israel, com população muito jovem e a taxa de vacinação mais elevada do planeta.

Mas no local de trabalho há desafios novos que se colocam numa altura onde a motivação, propósito de vida e desejo de flexibilidade podem chocar com os desejos de alguns gestores. Boa parte da força de trabalho na área dos serviços esteve em trabalho remoto durante todo (ou quase todo) o ano e meio de pandemia e isso já estará a ter efeitos para o futuro - mesmo que pareça certo que o escritório como local de colaboração não vá desaparecer.

Um estudo relativo a maio da americana Morning Consult para a Bloomberg revela que 39% dos trabalhadores admitem despedir-se se os empregadores não forem flexíveis permitindo o trabalho remoto, mas o número aumenta na geração Y (Millenials, após o início dos anos 1980) e Z (após 1996), com 49% a admitir sair da empresa. A Bloomberg dá, depois, exemplos de empresas onde isso já está a acontecer.

Nos EUA, especialmente em alguns Estados mais urbanos, a vacinação decorre a ritmo elevado (bem melhor do que na Europa), mas tudo indica que só 28% dos trabalhadores de escritório estão de volta aos edifícios do local de trabalho - de acordo com um índice de 10 áreas metropolitanas feito pela empresa Kastle Systems.

Embate entre gestores e colaboradores

À medida que o regresso ao escritório é acelerado com a vacinação, alguns funcionários buscam assim soluções diferentes e flexíveis para o futuro e já houve algumas discordâncias mediáticas. Se é certo que empresas como o Twitter e Facebook já admitiram trabalho remoto para sempre em certas funções, Google, Ford e Citigroup assinaram acordos para maior flexibilidade num estilo híbrido de trabalho para o futuro (no caso da Google, 20% da força de trabalho poderá trabalhar de forma remota de forma permanente), mas há CEOs que querem um regresso mais próximo do pré-pandemia.

Jamie Dimon, CEO do maior banco norte-americano, o JPMorgan Chase, explicou esta semana que o trabalho remoto não funciona "para aqueles que querem avançar mais rapidamente na carreira (hustle)".

"Vou ficar muito desapontado se até ao Dia do Trabalho (6 de setembro) as pessoas não começarem a ir ao escritório, então depois vamos ter uma conversa diferente" - CEO da Morgan Stanley

Salários de Nova Iorque exigem presença no escritório?

Já esta semana, o CEO do banco de investimento Morgan Stanley, James Gorman, deixou um aviso aos funcionários sediados em Nova Iorque: "se querem receber ordenados de Nova Iorque [onde os salários são mais elevados até pelo elevado preço do imobiliário], têm de trabalhar em Nova Iorque". Embora admita "um pouco mais de flexibilidade futura com a aprendizagem que foi feita durante a pandemia", Gorman quer os colaboradores de volta às suas secretárias em breve.

"Vou ficar muito desapontado se até ao Dia do Trabalho (6 de setembro) as pessoas não começarem a ir ao escritório, então depois vamos ter uma conversa diferente", avisou, enfatizando que "se já podem jantar com amigos em Nova Iorque, já podem ir para o escritório".

O banco de Wall Street ainda não obrigou oficialmente os mais de 70 mil funcionários a trabalhar no escritório, ao contrário da Goldman Sachs que iniciou o regresso ao escritório de Nova Iorque esta segunda-feira. Alguns patrões da indústria financeira de Wall Street parecem ter preocupações sobre o impacto com um regresso lento ao escritório por poderem tornar "as equipas menos competitivas" pela necessidade de contacto constante com os clientes e parece haver divisão e ansiedade generalizada na cidade que já tem mais de 50% da população com vacinação completa (e 60% com uma dose).

Além disso, colaboradores com filhos desta área da alta finança ficam inquietos porque não querem perder a flexibilidade do trabalho remoto, mas têm colegas jovens e solteiros rivais que, ao regressarem mais rápido ao trabalho, "têm mais tempo cara a cara com executivos e clientes", indica a Bloomberg.

"As mulheres estão nervosas com esta situação", indica um responsável por talento da consultora Accenture à Bloomberg, indicando que cada empresa no competitivo e sedento por novos clientes mundo de Wall Street está a adoptar uma abordagem diferente "o que torna difícil tirar conclusões". Certo é que em Londres a banca e as corretoras estão a atrasar os planos de regresso ao escritório.

O exemplo da Apple, a mais conservadora da tecnológicas

A Apple, que investiu cinco mil milhões de dólares no seu novo campus futurista Apple Park, tem sido mais conservadora do que a maioria das tecnológicas (já o era no que diz respeito ao trabalho flexível antes da pandemia) e pediu que os funcionários voltassem ao escritório (já vacinados) em setembro pelo menos durante três dias por semana (segundas, terças e quintas-feiras).

Tim Cook enaltece os benefícios da colaboração presencial e explica: "todos temos sentido a falta um dos outros". Acrescentando que o trabalho remoto ficará em período de testes e os funcionários terão duas semanas por ano para poder trabalhar de forma contínua longe do escritório. Vários funcionários da Apple não concordam com o plano flexível, mas que antevê um regresso mais próximo do normal do que esperavam e lançaram uma campanha exigindo maior flexibilidade para o futuro. "Muitos de nós terão de escolher entre o nosso bem estar e sentirmo-nos incentivados a fazer o nosso melhor trabalho ou fazer parte da Apple", indica o manifesto que pretende mais dias possíveis de trabalho remoto por decisão individual dos colaboradores.

Ainda assim, é certo que mesmo para Twitter, Google ou Facebook, mais favoráveis a permitir trabalho remoto no futuro, vários dos jovens funcionários querem manter a opção de ir ao escritório, usufruir dos espaços divertidos e confortáveis criados pelas empresas e interagir de forma presencial para criar relações, mesmo que seja dois dias por semana, explica o empreendedor e comentador Scott Galloway.

Nómadas digitais em crescimento

Se houve coisas que os novos tempos de trabalho remoto e pandemia facilitaram e permitiram foi o crescimento dos chamados nómadas digitais, pessoas que trabalham num local do mundo à sua escolha por um período limitado de tempo e vão mudando de sítio. Isso mesmo levou a que existem cada vez mais ofertas de emprego para todo o tipo de áreas (em trabalho de escritório) que permitem contratação de pessoas de países diferentes da sede da empresa. Uma tendência generalizada que pode até beneficiar os países europeus e Portugal em concreto.

A nível de impostos várias empresas estão a limitar os países para onde se pode trabalhar de forma remota, isto porque "é possível que se tenha de passar a preencher mais do que uma declaração de IRS" e os impostos em Portugal ou no Brasil, por exemplo, são bem mais elevados do que em cidades como Nova Iorque e Londres - embora os ordenados elevados rendam bem mais (pelo custo de vida mais baixo) em Lisboa ou no Rio de Janeiro.

Entretanto, a fintech europeia Revolut, anunciou há uns meses que os seus mais de dois mil funcionários vão poder trabalhar dois meses por ano de qualquer lugar no mundo, permitindo tornar quem queira em verdadeiros nómadas digitais (pessoas que trabalham num período limitado num local diferente), no que é visto também como uma medida para atrair talento para a empresa. A responsável de comunicações da Revolut, Chiara Baroni, sediada em Berlim, já começou a trabalhar na primavera na ilha de Tenerife ao abrigo desta política - curiosamente por lá encontrou outros colegas da Revolut e de outras startups.

Desconexão do trabalho: crise de recursos humanos?

Um novo estudo da plataforma de emprego americana Perceptyx revela que os trabalhadores contratados durante a pandemia estão menos ligados à cultura e orgulhosos de pertencer a uma empresa do que os colegas contratados antes, com índices mais baixos também na interação diária (apesar de tudo a diferença não é significativa).

Só sete em 10 funcionários recomendariam a empresa onde estão para se trabalhar, contra 8 em 10 nas pessoas que ingressaram antes da pandemia. Os que entraram já em situação totalmente remota sentem-se menos parte da equipa do que os colaboradores mais antigos (73% contra 78% - ainda assim uma diferença que seria bem maior se não houvessem as ferramentas tecnológicas atuais). Quem entrou em pandemia também parece mais afetado com o ritmo de trabalho - 72% considera que é um ritmo razoável, contra 78% nos funcionários pré-pandemia - e com a capacidade de dar a volta a uma situação difícil (62% contra 72%).

Mas não são tudo más notícias, o estudo feito a milhares de trabalhadores indica que 85% dos que entraram já durante a pandemia sentiram-se bem recebidos pelo seu chefe direto, contra 79% dos funcionários contratados antes da pandemia.