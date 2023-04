Transformador da Efacec dá luz a 120 mil famílias em Espanha

© Carlos Carneiro / Global Imagens

A Efacec foi selecionada pela norueguesa Statkraft para integrar tecnologia portuguesa em quatro centrais fotovoltaicas, em Espanha, tendo em vista a produção de eletricidade na região da Andaluzia em benefício de 120 mil famílias. A Statkraft, que se apresenta como líder em energia hidroelétrica e reclama o rótulo de maior geradora de energias renováveis da Europa, anunciou recentemente a entrada no mercado português.

Em comunicado, a empresa portuguesa detalha que forneceu um transformador de potência de 200MVA 132/30 kV, integrado nas centrais fotovoltaicas da Stratkraft instaladas em Cádiz. Graças ao transformador desenvolvido em Portugal, as referidas centrais ganharam condições para aumentar em 14% a energia renovável utilizada para a produção de eletricidade

"A Statkraft selecionou a Efacec pela superioridade técnica e know-how que tem demonstrado nos setores da energia, do ambiente e da indústria", refere a empresa portuguesa em comunicado. Por exemplo, a Efacec participou no desenvolvimento de uma central fotovoltaica no deserto de Atacama, no Chile, entre outros projetos de renováveis solares, eólicos e hídricos em mais de dez países.

Para Michael Silva, administrador da Efacec com o pelouro comercial, o projeto com a Stratkraft representa mais um contrato emblemático, "contribuindo para a produção de energia renovável, evitando a emissão de gases nocivos e apoiando a transição energética sustentável".

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Efacec no âmbito dos projetos que construímos no sul de Espanha e que, atualmente, já fornecem energia limpa e autóctone a 120.000 lares. Depois desta experiência, estamos confiantes de que vamos continuar a trabalhar em conjunto para impulsionar a transição energética através dos nossos projetos renováveis, tanto em Espanha, como em Portugal", refere Carlos Rojas, head of procurement da Statkraft no sul da Europa.