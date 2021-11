Triangle Borea BR03. As colunas que Prometem muito, por pouco dinheiro

09 Novembro, 2021 • 18:31 Partilhar este artigo Facebook

A Triangle não é propriamente uma marca recém-chegada ao mercado, em 1980 apresentou ao público as suas primeiras colunas, as 1180 que obtiveram rasgados elogios dos críticos e foram bem-sucedidas nas lojas da especialidade.

Segundo a marca as pessoas não devem ficar obcecadas com os dados das especificações técnicas, realçando que o importante no desempenho de uma coluna é a sua musicalidade, a rapidez e o equilíbrio tonal. De facto, ao lermos a ficha técnica fornecida pela Triangle: resposta em frequência de 46Hz até 22kHz (+/- 3dB), potência de amplificação até 100W e impedância nominal de 8 ohm, verificamos números algo modestos, mas perfeitamente normais para uma coluna deste tipo.

A série Borea foi concebida com o tipo de comprador consciencioso em mente e as 03 poderão ser tanto as primeiras colunas, como um upgrade ou ainda como complemento de um segundo sistema. O facto de ser uma gama que pretende ser a "porta de entrada" para a alta-fidelidade, não significa que a Triangle tenha descurado na qualidade de construção. As 03 têm um design clássico com alguns toques de modernidade e não foram poupados esforços para conseguir umas colunas com um aspeto final irrepreensível. Na construção das caixas foi dada a máxima importância à rigidez estrutural, bem como o amortecimento nos pontos de apoio do elemento frontal onde são fixados o woofer e o tweeter para reduzir e absorver qualquer vibração indesejada. Só no exterior a marca optou por um acabamento em vinil em vez de verdadeira madeira para reduzir custos.

Para a unidade de médios / graves foi escolhido um woofer com 165 mm com um cone de celulose natural branco, que acaba por fazer parte integrante do design. Já para o tweeter a escolha recaiu numa cúpula de seda com 25 mm montado numa recessão para conferir o efeito de semi-corneta. O que aparenta ser uma proteção na sua frente é na verdade um corretor de fase para reduzir a direcionalidade e aumentar a difusão das altas frequências, permitindo assim uma maior amplitude em relação ao ponto de escuta. Um handicap inerente a colunas com estas dimensões é a reprodução de frequências graves e por isso é comum a utilização de portas de reforço de graves, normalmente na parte de trás. Nas Borea 03 são dois orifícios redondos que garantem uma extensão de graves até aos 46 Hz e como estão na frente das colunas permitem uma maior facilidade de colocação no local de escuta, nomeadamente em relação a uma parede traseira.

De entre as várias audições destacamos o tema "Birds" interpretado por Dominique Fils-Aimé no álbum Nameless, a voz da artista é projetada com doçura e é rodeada pelas vozes do coro que conseguimos posicionar com precisão atrás dela. O grave é seco e parece por vezes descer abaixo do valor indicado pelo fabricante. Já quando ouvimos "Next Time" do álbum Soul Power é impossível não se ficar contagiado pelo ritmo preciso, marcado pela bateria com a dose certa de bombo e pratos de choque e o groove da voz de Curtis Harding. Voltando às vozes femininas, a reprodução do tema "Shadowboxer" do álbum Tidal consegue mostrar toda a proeza vocal de Fiona Apple quando alterna a sua interpretação entre o sussurro e o quase desespero perfeitamente posicionada na frente dos instrumentos que se conseguem identificar perfeitamente.

Seguindo a sugestão da Triangle o desempenho de umas colunas é mais do que soma dos resultados obtidos com medições. Talvez uma boa forma de medir seja a facilidade com que nos fazem "bater o pé" enquanto as ouvimos. Se procura um som analítico com uma resposta linear, estas colunas não são para si, mas se pretende caráter com muita musicalidade capazes de entretenimento sem que dê conta de as horas passarem, experimente ouvir umas Borea 03.

Preço Triangle Borea BR03: 400 euros (www.joselopesmarques.com)