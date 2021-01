Trump fora do Twitter em definitivo perde a sua principal forma de comunicação

O Twitter baniu de forma permanente o presidente norte-americano Donald Trump esta sexta-feira, dias depois de uma multidão pró-Trump ter invadido o Capitólio dos EUA, o que levou a cinco mortos e vários feridos.

"Após uma análise detalhada dos tweets recentes da conta @realDonaldTrump e do contexto em torno deles, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitamento à violência", disse o Twitter em comunicado.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y - Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

A proibição vem após o presidente ter incitado uma multidão de apoiantes que resultou na invasão do Capitólio dos EUA, interrompendo a certificação de Joe Biden como o presidente eleito.

O Twitter inicialmente proibiu por 12 horas a conta de Trump por "violações repetidas e graves da política de integridade cívica" e admitiu que iria analisar posteriormente novos passos a seguir.

O Facebook já tinha anunciado que iria suspender a conta de Trump (também no Instagram) até ao dia da tomada de posse de Biden, a 20 de janeiro.