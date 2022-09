Twitter aprova compra, mas Elon Musk já desistiu da oferta

Elon Musk, presidente da Tesla © HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP

Os acionistas do Twitter aprovaram esta terça-feira a proposta original de Elon Musk de compra da empresa por 44 mil milhões de dólares (cerca de 43 500 milhões de euros), avança a Reuters. Do dono da Tesla tinha entretanto retirado a oferta, por isso, o caso está agora nas mãos da justiça norte-americana.

Em abril, quando Musk fez uma oferta de 44 mil milhões de dólares pela rede social. Contudo, em julho, o multimilionário informou o conselho de administração de que iria desistir da compra.

Os argumentos usados por Musk para tentar abandonar o negócio prendem-se sobretudo com informações sobre contas falsas. O dono da Tesla alega que o Twitter "não cumpriu com as suas obrigações contratuais" por não ter fornecido todas as informações sobre spam e contas falsas na rede social que foram apresentadas na última vaga de pedidos.

O Twitter recorreu entretanto ao tribunal com sede em Wilmington (Delaware). E uma juíza ordenou à rede social que fornecesse mais dados para que Elon Musk pudesse fundamentar as queixas.

No final de agosto, aproveitando a denúncia do antigo diretor de segurança do Twitter quanto à gestão interna das contas de spam, Musk enviou uma nova carta à SEC - Securities and Exchange Commission (o supervisor do mercado de capitais dos Estados Unidos) a dar nota de que não iria levar a cabo a compra da rede social.

O desfecho do negócio está agora nas mãos da justiça. O julgamento, que vai durar cinco dias, começa a 17 de outubro num tribunal especializado do Delaware.