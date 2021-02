Twitter espera duplicar receitas anuais para 7,5 mil milhões de dólares em 2023

Twitter © Unsplash

Em informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o Twitter indica que pretende pelo menos duplicar as receitas anuais em 2023, para um montante de "7,5 mil milhões de dólares ou mais". À atual conversão, trata-se de mais de 6,1 mil milhões de euros.

Na informação disponibilizada também consta um objetivo de receitas para 2020, na ordem dos 3,7 mil milhões de dólares (cerca de 3 mil milhões de euros).

A empresa liderada por Jack Dorsey indica ainda ao mercado que pretende "duplicar a velocidade de desenvolvimento até ao final de 2023, o que significa duplicar o número de funcionalidades criadas por empregado que se possam traduzir tanto em número de utilizadores ativos mensais como em receita".

Até ao quarto trimestre de 2023, o Twitter indica que pretende atingir "pelo menos 315 milhões de utilizadores ativos diários monetizáveis".

Segundo a CNBC, esta é a primeira vez que o Twitter determina objetivos de receitas e utilizadores diários num prazo mais alargado.

Ao longo dos últimos meses, o Twitter tem vindo a disponibilizar mais ferramentas: atualmente está disponível a funcionalidade Fleets, em que os utilizadores podem adicionar imagens ou conteúdos que desaparecem após 24 horas (um conceito semelhante às Stories do Instagram e Snapchat). Mais recente é a funcionalidade Spaces, em que os utilizadores podem juntar até 10 utilizadores numa sala para falar - um modelo mais próximo da app Clubhouse. No entanto, esta segunda opção está ainda limitada a alguns utilizadores, numa espécie de versão de teste.

Após a divulgação da informação, as ações do Twitter chegaram a subir até 10% antes da abertura do mercado. À hora de escrita, as ações do Twitter subiam 8,38%, para uma cotação de 77,95 dólares (cerca de 63,71 euros).