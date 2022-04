Twitter já não funciona nos iPhone 6

Twitter requer iOS 14 para funcionar. © Unsplash

Se tem um iPhone 6 e é utilizador do Twitter esta notícia interessa-lhe. Segundo o jornal espanhol elEconomista, com a mais recente atualização daquela aplicação, o Twitter deixou de funcionar nestes dispositivos. E isto porque para a app funcionar requer um iOS 14, coisa que aqueles smartphones da Apple já não suportam.

De acordo com o site de tecnologia "Pplware" só os menos avisados terão sido apanhados de surpresa com o facto de o Twitter ter deixado de funcionar naqueles iPhones, uma vez que a aplicação já tinha deixado o suporte do iOS 12 no ano passado.

No entanto, se por acaso tiver um iPhone com o iOS 13, ainda poderá obter a versão mais recente da aplicação Twitter, "basta atualizar o seu iPhone para o iOS 15, pois todos os dispositivos compatíveis com o iOS 13 são compatíveis com a versão mais recente do iOS atualmente disponível", refere o "Pplware'.