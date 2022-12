Twitter terá novo CEO quando Musk "encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o cargo"

Elon Musk © HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP

Depois da maioria dos utilizadores do Twitter ter votado a favor da saída de Elon Musk da liderança da rede social, o magnata norte-americano já se comprometeu a cumprir o resultado da votação. No entanto, apenas o fará quando encontrar um "tolo" que o substitua e só deixará as funções executivas. Musk pretende continuar a liderar o desenvolvimento de software e dos servidores da rede social.

"Vou renunciar à função de CEO [presidente executivo] assim que encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o cargo! Depois disso, vou liderar apenas as equipas de software e servidores", anunciou Musk na terça-feira à noite, na rede social Twitter. Desta forma, o também dono da Tesla e SpaceX, que adquiriu o Twitter por 44 mil milhões de dólares em outubro, promete deixar as funções executivas da rede social.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. - Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

Desde que comprou o Twitter, em finais de outubro, Musk tem sido motivo de várias polémicas. Iniciou um processo de despedimento de metade dos funcionários da rede social, restabeleceu contas que tinham sido suspensas - como foi o caso do antigo presidente dos EUA, Donald Trump -, tentou lançar uma assinatura paga e suspendeu as contas de jornalistas. Acresce a decisão de proibir que os utilizadores do Twitter partilhem ligações (links) de redes sociais concorrentes, como o Facebook ou Instagram.

As sucessivas decisões polémicas de Elon Musk originaram um coro de criticas e, por isso, o empresário norte-americano acabou por prometer que não faria mais mudanças importantes nas políticas do Twitter sem antes fazer uma consulta online aos utilizadores.

"Devo deixar a liderança do Twitter?" foi a pergunta lançada no domingo (18 de dezembro) à noite por Musk na rede social. Resultado? Dos mais de 17 milhões de votantes, 57,5% votaram a favor da saída de Musk, que se tinha comprometido a respeitar o resultado.

Perante a escolha dos utilizadores, Musk assegurou que deixará de ser o presidente executivo do Twitter. Contudo, as criticas não diminuíram, visto que muitos utilizadores estão a alertar que ao liderar as equipas de software e os servidores, Elon Musk vai continuar a controlar a atividade da rede social.