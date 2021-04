Twitter terá tentado comprar Clubhouse por 4 mil milhões de dólares. Facebook estreia Hotline

Twitter © Unsplash

A plataforma Clubhouse tem vindo a ganhar cada vez mais fama entre as redes sociais. Agora, sabe-se que rede social Twitter terá estado em conversações para comprar esta que é mais recente e famosa aplicação de áudio.

De acordo com a informação de fontes próxima do processo revelada à Bloomberg, estavam em jogo cerca de 4 mil milhões de dólares (3 367 mil milhões de dólares). No entanto, essas discussões terão cessado, sem que se saiba a razão para tal.

Quanto aos comentários sobre a eventual venda, ambas as partes recusaram qualquer tipo de declarações.

No entanto, depois de terminadas as negociações com o Twitter, a mesma fonte afirma que a plataforma de áudio Clubhouse estará a tentar angariar fundos junto de investidores. Por agora, a aplicação está avaliada em cerca de 4 mil milhões de dólares.

No que respeita à concorrência que já se faz sentir, o Facebook está a testar uma app rival que permite gravar conversas (e também permite vídeo) chamada Hotline.