Twitter vai testar planos pagos (mas só para serviços extra)

O Twitter está a preparar uma versão de subscrição paga como forma de reduzir a sua dependência da publicidade, garantia ontem a Bloomberg, citando documentos internos.

O plano já estava estudo há algum tempo e passa a ter agora prioridade elevada durante a pandemia, à medida que a empresa que acelerar o seu crescimento sem estar dependente da publicidade - algo que a Google, que é tal como o Facebook rainha das receitas em publicidade online a nível mundial (duópolio de mais de 86%), também está a procurar fazer.

Tal como outras redes sociais, a esmagadora maioria das receitas do Twitter chegam da publicidade direcionada, graças aos anúncios promovidos a públicos distintos, dependendo dos seus gostos pessoas, mas o Twitter quer concorrer cada vez menos nesse segmento onde reinam Facebook e Google.

Uma das ideias passa por tornar alguns serviços pagos, como por exemplo, o Tweetdeck, que permite gerir várias contas de Twitter de forma centralizada. A Bloomberg explica que a versão para contas verificadas (de utilizadores com maior protagonismo) pode passa a ser paga.

Depois podem existir recursos como ter um botão para cancelar envio de tweet ou mais opções de personalização de perfil que também podem ser pagas.

Outra hipótese em cima da mesa é uma espécie de contas com áreas de conteúdo exclusivo (o YouTube já fez algo semelhante com os seus criadores) que permite a utilizadores darem uma valor (uma espécie de gorjeta ou apoio ao estilo Patreon) a uma pessoa que seguem e onde o Twitter ficaria com uma parte.

O professor, investigador e empreendedor Scott Galloway - que é investidor no Twitter - defende que a rede social deve pedir uma subscrição mensal para utilizadores com vários milhares ou milhões de utilizadores que tiram receitas dessa popularidade (um sistema em escala, em que quem tem mais seguidores paga mais).

O diretor financeiro do Twitter, Ned Segal, admitiu no final do ano passado que uma assinatura mensal em alguns serviços daria receitas recorrentes mais estáveis e consistentes do que a publicidade direcionada.