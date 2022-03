Tyson Foods instala hub tecnológico em Lisboa e quer criar mais de 200 empregos

A Tyson Foods inaugura em maio um centro de competências tecnológicas em Lisboa, foi esta segunda-feira anunciado. O novo hub representa o primeiro investimento do grupo norte-americano do setor alimentar no país. Hub arranca com 30 pessoas, mas objetivo é chegar aos 200 profissionais, "num espaço de 18 a 24 meses". Capital portuguesa vai apoiar crescimento da atividade global da Tyson Foods na Europa, através de ferramentas tecnológicas.

Num comunicado enviado à redação, o grupo sublinha que o novo hub terá "um papel decisivo no estabelecimento de pessoas, sistemas e processos para o crescimento da empresa previsto para o mercado europeu".

O foco das novas instalações passa pelas tecnologias da informação (TI), a fim de assegurar aos profissionais da Tyson Foods "ferramentas e os recursos de que necessitam para serem bem-sucedidos".

Ora, Lisboa foi o local escolhido para acolher o novo centro de competências, porque tem vindo a "afirmar-se como um importante hub das TI na Europa, disponibilizando acessibilidade internacional e oferecendo múltiplas vantagens aos trabalhadores, como sejam a formação em competências profissionais e de vida, uma cidade segura onde trabalhar e remuneração competitiva".

"Escolhemos Lisboa como base para o nosso hub europeu de TI pela disponibilidade do talento profissional, pela qualidade de vida, estruturas de apoio e também pelo vibrante cenário internacional em torno das tecnologias", justifica Dan Barret, vice-presidente da Tyson Foods na Europa com o pelouro das TI.

O gestor explica também que Portugal é um "passo crítico para a expansão" do grupo, pois espera-se que permita "alavancar os talentos profissionais de excelência" que apoiem o grupo norte-americano a "concretizar ideias de vanguarda no contexto da segurança humana e alimentar". Ou seja, o hub de Lisboa vai impulsionar o nível dos serviços globais da Tyson Foods.

No mesmo comunicado, Luís Castro Henriques, chairman e CEO da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), fez saber que a aposta da gigante norte-americana do setor alimentar "marca o ponto alto de um ano recorde no investimento estrangeiro em Portugal".

Para já, o grupo vai iniciar operações em Lisboa com 30 profissionais. Atualmente, existem mais de 30 vagas em aberto para especialistas em SAP/S4Hana, data sciences e Engenharia de full stack Software (confira aqui os postos de emprego disponíveis).

O grupo Tyson Foods foi criado em 1935, tornando-se um player especialista na venda de produtos alimentares em proteína (carnes). Atualmente controla as marcas Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, ibp e State Fair. Segundo as últimas contas publicadas, o grupo espera obter entre 49 a 51 mil milhões de dólares (entre 44 a 46,5 mil milhões de euros) em vendas, no ano fiscal que termina em 2022.