Uber compra startup de entrega de bebidas alcoólicas Drizly por 1100 milhões de dólares

Uber. © Igor Martins / Global Imagens

É a maior aquisição que a Uber vai fazer desde a compra da Postmates, no ano passado: a plataforma ofereceu 1 100 milhões de dólares (mais de 914 milhões de euros) para comprar a startup de entrega de bebidas alcoólicas Drizly.

Em comunicado, a Uber indica que este montante será pago através de uma combinação de dinheiro e ações. A Drizly, criada em Boston, está atualmente em 1 400 cidades nos principais estados dos Estados Unidos. À semelhança daquilo que a Uber Eats faz com os restaurantes, a Drizly trabalha com uma variedade de pontos de venda, entregando uma seleção de cerveja, vinhos e bebidas espirituosas "com preços competitivos e transparentes", salienta a Uber.

O objetivo desta aquisição passará pela possibilidade de a Uber tirar partido de um mercado em crescimento num momento em que os confinamentos impostos para conter a pandemia de Covid-19 estão a fazer crescer os serviços de entrega de álcool em casa. No caso da Drizly, a empresa registou uma subida de 400% nas vendas durante o mês de maio, coincidente com o período de confinamento mais rígido nos Estados Unidos, refere a Bloomberg. A empresa refere inclusive que este aumento de vendas se deveu não só ao aumento da frequência das encomendas mas também a maiores gastos feitos por compra.

A Uber indica que, depois de concluída esta aquisição, a Drizly tornar-se-á uma subsidiária detida por completo pela tecnológica. "O marketplace da Drizly será eventualmente integrado na aplicação da Uber Eats, ao mesmo tempo em que continuará com uma aplicação" independente.

Ao longo dos últimos meses, a área de transportes da Uber tem sido ofuscada pelo serviço de entregas de refeições Uber Eats. Só no terceiro trimestre de 2020 a operação de entregas viu as vendas crescer 125%. Por seu turno, a área de transportes tem vindo a cair, em consequência das restrições e confinamentos um pouco por todo o mundo.

Em julho, a Uber gastou 2,65 mil milhões de dólares a comprar a Postmates, um serviço de entregas disponível nos Estados Unidos.