Uber Eats já está disponível em Tróia, mas só até ao final do verão

A nível nacional, a aplicação Uber Eats já está acessível a cerca de 70% da população portuguesa e em termos globais, está disponível em mais de 6.000 cidades espalhadas pelo mundo. © ( Igor Martins / Global Imagens )

Dinheiro Vivo 14 Julho, 2021 • 17:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O serviço de entrega de refeições e produtos Uber Eats iniciou esta quarta-feira, 14 de julho, a sua primeira experiência com um Pop-Up em Tróia, disponibilizando os seus serviços até o final de setembro, num dos destinos mais procurados durante o verão em Portugal.

Na aplicação já é possível pedir as refeições de alguns dos restaurantes da zona, como Monte Mar, Oficina da Carne, Soul Sushi e, em breve, os 100 Montaditos e os novos utilizadores podem ainda receber um desconto de 10 euros nos dois primeiros pedidos acima dos 15 euros, usando o código OLATROIA.

Para Diogo Aires Conceição, Diretor Geral do Uber Eats em Portugal, este novo conceito Pop-Up, que se estreou em Grândola, tem potencial para ser implementado noutras cidades - "Com esta expansão vamos continuar a contribuir para o apoio do setor da restauração e comércio, assim como oferecer oportunidades de rendimentos a mais parceiros de entrega e acompanhar os nossos utilizadores até aos seus destinos preferidos de verão", afirma em comunicado.

A Uber Eats, que atua em mais de 80 cidades em território nacional, cobre já atualmente 70% da população portuguesa e tem uma oferta acima dos 6.500 restaurantes parceiros em Portugal. Em 2017, ano de lançamento da Uber Eats em Lisboa, esta colaborava apenas com 90 estabelecimentos portugueses. A nível mundial, a aplicação alcança mais de 500.000 parceiros, estando disponível aproximadamente em 6.000 cidades, 30 países e 6 continentes.