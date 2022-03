Ucrânia: As lições da 1ª guerra em tempo real na Internet. Com Rita Marrafa de Carvalho

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, a mostrar num vídeos nas suas redes sociais, que não abandonou Kyiv, contrariando algumas notícias vindas da Rússia. © Facebook/AFP

A guerra é tão antiga quanto o ser humano, mas só mais recentemente começou a ser vista nas televisões de uma forma diária. Nos últimos anos tem havido vários conflitos graves, do Iémen ao Afeganistão ou Síria, mas nunca como em 2022 houve um conflito armado de grandes proporções num país onde mais de 70% da população está ligada online.

A Ucrânia, o seu presidente e governo e a população do país têm sido peça fulcral na forma como têm usado a Internet para comunicar e mostrar quase em tempo real o efeito trágico das bombas que têm assolado o país.

Falamos com a jornalista, autora e professora de jornalismo Rita Marrafa de Carvalho sobre comunicação em tempos de guerra, do jornalismo à forma de fazer política (presidente Zelenski), passando pela confiança nas fontes de informação e, claro, a desinformação como arma de guerra.

Amanhã publicamos a segunda parte deste episódio mais focado em desinformação e propaganda, com Miguel Crespo, investigador no CIES-IUL do ISCTE e no Obercom.