Um ano de guerra. Ucraniano sobre o uso de Starlink no país e um sonho ao estilo Star Trek

No episódio #77 do podcast Made in Tech voltámos à conversa quase um ano depois com Oleg Kutkov, um engenheiro ucraniano que vive em Kiev. Falamos da incerteza e importância da Internet após um ano de guerra e como Oleg está a ajudar 15 mil pessoas com o Starlink, o sistema de Internet por satélite de Elon Musk que tem feito a diferença.