"Uma contaminação extraterrestre pode destruir-nos a todos". Zita Martins, astrobióloga

Zita Martins © DR

É provavelmente a portuguesa com mais conhecimentos sobre a origem da vida. Ao 10º episódio falamos do espaço no podcast Made in Tech e temos connosco a astrobióloga Zita Martins, numa conversa que dividimos em duas partes.

Depois de quase 16 anos fora do país e com experiências que a levaram à NASA, nos EUA, e ao Imperial College, no Reino Unido, voltou há três anos a Portugal, como investigadora do Técnico.

Tópicos da conversa 1ª parte:

- Como é que a vida se formou na Terra e como se pode formar fora dela

- Olhamos para as promessas das missões espaciais incríveis a ter em conta em 2021, de Marte à Lua

- Elon Musk vai mesmo conseguir ir viver para Marte como sonha? A vantagem de ter privados e bilionários com pressa a investir no espaço

- O mais provável é mesmo haver vida nessa imensidão de planetas, cometas, sistemas solares e galáxias?

Espaço, a última fronteira de exploração humana

Made in Tech EP10 - Parte1 00:00 00:00

Pode ouvir e subscrever este podcast na Apple, Spotify e Google.

Made in Tech Ep10 - parte2 00:00 00:00

Tópicos da 2ª parte do episódio (que inclui no final um resumo da semana tecnológica):

- Plantar fora da Terra ou trazer material de Marte? Há regras no planeta para evitar catástrofes. "Não se pode plantar nada fora de Terra e quando trazemos algo para a Terra temos de ter muito cuidado, porque a contaminação extraterrestre tem o potencial de nos destruir a todos na Terra e já estamos saturados de vírus e afins que nos podem prejudicar". Sendo que na Lua não tem, garantidamente, qualquer tipo de vida.

- A aposta do presidente dos EUA Joe Biden na ciência (criou um ministério só para a área) e a rocha da Lua que pediu à NASA para colocar na Sala Oval

- O entusiasmo de trabalhar com meteoritos vindos de partes remotas do universo

- A colaboração internacional para o sucesso humano no planeta e como a China tem cada vez mais um papel a desempenhar

- Questões existenciais como: É possível estarmos a viver numa simulação ou num mundo dentro de mundos?