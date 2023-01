Unicórnio Outsystems está a oferecer formação a 125 programadores

Paulo Rosado, fundador e CEO da Outsystems © Direitos Reservados

A Outsystems fez saber esta quinta-feira que vai lançar cinco novas edições públicas das Escolas Low-Code, com o objetivo de formar 125 profissionais da área entre janeiro e fevereiro deste ano.

"A próxima ronda de formações das Escolas Low-Code de Alta Performance da OutSystems dirige-se a programadores com, pelo menos, dois anos de experiência, que tenham interesse e motivação em expandir as suas competências e em aprender a trabalhar na nossa plataforma", diz Miguel Baltazar, vp of developers da tecnológica, citado em comunicado.

Trata-se de um programa gratuito, porém, limitado a 25 vagas por sessão - totalizando assim 125 lugares quando consideradas as cinco edições. A formação é online e tem uma duração de duas semanas, estimando 35 horas de aprendizagem.

"Daremos também a oportunidade de [os alunos] se conectarem com os nossos parceiros e clientes, que estão ativamente a recrutar especialistas nesta tecnologia", revela o mesmo responsável.

As cinco edições decorrerão em diferentes fusos horários, entre os dias 16 de janeiro e 17 de fevereiro, para que programadores de todo o mundo tenham a oportunidade de participar.

Até ao final de 2023, o unicórnio com ADN português tem como meta "formar 1500 novos developers" através deste programa", sendo, por isso, expectável o anúncio de novas edições no decorrer do ano.

De acordo com a empresa, as suas Escolas Low-Code já formaram mais de 2600 programadores tradicionais desde 2020, sendo que "mais de 65% já trabalharam em projetos criados através da plataforma". Atualmente, a comunidade global OutSystems conta com mais de 600 mil membros.