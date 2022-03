Unilabs com 5G da NOS no laboratório central do Porto

© Josep LAGO/AFP

O laboratório Porto Central da Unilabs foi dotado com uma rede móvel privada de quinta geração (5G), foi esta quinta-feira anunciado. A rede 5G em causa é fornecida pela NOS, com a Unilabs a querer munir os sistemas de comunicação com um nível de resiliência e disponibilidade superiores, tendo em conta o fluxo de informação processada diariamente naquele laboratório.

"A introdução do 5G no dia-a-dia da Unilabs permitirá melhorar significativamente a qualidade dos serviços prestados, principalmente na gestão do grande volume de dados processados diariamente", lê-se no comunicado enviado à redação.

A Unilabs entede que a operação da unidade do Porto necessitava de outra largura de banda, complementar ao circuito principal em fibra ótica que serve as comunicações da empresa. "Adicionalmente, a entrega do acesso 5G acontece, tal como numa rede fixa, com a garantia de suporte da tecnologia 4G, no caso remoto de falha da tecnologia 5G", adianta a Unilabs.

Segundo explica Luís Menezes, presidente executivo da Unilabs, a aposta no 5G corresponde á manutenção da "robustez e fiabilidade" dos sistemas. "A instalação do 5G no nosso laboratório , em conjunto com o nosso parceiro NOS, coloca-nos na linha da frente da inovação na área das nossas comunicações, e reforça as redundâncias de sistemas que temos em funcionamento".

A escolha pela NOS justifica-se pela parceria que existe entre ambas as empresas. "Este projeto que desenvolvemos no laboratório Porto Central da Unilabs, reflete a capacidade da NOS em colocar, desde já, o poder do 5G ao serviço das instituições e, consequentemente, dos cidadãos", defende Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS.

A Unilabs detém uma rede demais de mil uidades de atendimento em Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Cardiologia, Gastrenterologia, Genética Médica, Medicina Nuclear e Radiologia.