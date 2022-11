UpSkill. Inscrições para programa de requalificação de desempregados já abriu

© AFP

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do UPskill - Digital Skills & Jobs. O programa, que é uma iniciativa nacional de requalificação de desempregados ou pessoas em situação de subemprego, oferece uma bolsa de formação no valor do ordenado mínimo nacional paga pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional e garante a formação dos candidatos em áreas tecnológicas.

Posteriormente, os candidatos que sejam aprovados pelas empresas, serão contratados e receberão um salário de 1200 euros, com subsídio de alimentação incluído.

O UpSkill destina-se a quem pretenda mudar de vida ou de emprego e enveredar por uma nova carreira. No decorrer do programa, os candidatos terão acesso a ações de formação, que geralmente se prolongam por seis meses e que são ministradas nos estabelecimentos do ensino superior que aderiram a esta iniciativa.

Posteriormente, os formandos irão aplicar o que aprenderam, em formações que decorrem em contexto de trabalho nas empresas que pretendam em contratar talentos na área das Tecnologias de Informação e Comunicação.

Na seleção para a formação, os candidatos identificarão a área tecnológica que pretendem frequentar e realizarão de testes psicométricos e de inglês. Para se poderem inscrever, os interessados têm de ter completado o 12º ano ou serem licenciados pós-Bolonha.

A exigência de qualificação mínima dependerá em concreto de cada curso de formação. Saber falar inglês (num nível B2) é outro dos requisitos, uma vez que se trata do idioma mais usado na interação entre equipas e no acesso à literatura técnica.

Por outro lado não é exigido qualquer conhecimento de tecnologia, já que todas estas bases serão transmitidas na formação. Para os interessados nesta requalificação basta aceder ao link www.upskill.pt.