Utilizadores Outlook e Hotmail obrigados a pagar pelo espaço dos emails antigos? Microsoft explica

As subscrições mensais de serviços continuam em clara expansão e a chegar a novas áreas, mas também continuam a crescer na cloud. O serviço Google Fotos (que permitia fazer cópia de segurança ilimitada de fotos na cloud sem custos) começa a ser pago em julho.

Desta vez foi a Microsoft a ser alvo da fúria de alguns utilizadores. Existem vários relatos de utilizadores mais antigos dos serviços de email Hotmail e Outlook que indicam que agora a Microsoft os obriga a apagarem emails antigos ou a pagarem por uma subscrição para continuar a ter acesso ao serviço (para poderem enviar e receber emails).

Ao Dinheiro Vivo, a Microsoft Portugal explica que se trata de uma alteração, sim, mas da forma como estão a alertar os utilizadores que estão perto de chegar ao fim do espaço disponível.

Indica a empresa: "Sempre enviámos notificações - tanto para clientes que pagam, como clientes que não pagam - a avisar que estão a chegar, ou a aproximar-se, do seu limite de utilização de dados. O formato das notificações foi alterado recentemente, mas sem alteração dos limites ou políticas de utilização de dados."

A Microsoft oferece 15 GB de espaço de email.

Ou seja, ao que parece a mudança na forma como alertam os utilizadores é que estará a criar a surpresa para algumas pessoas. Há mesmo vários relatos de utilizadores que indicam que já tinham ultrapassado há muito os 15GB de acesso gratuito, mas não só não foram notificados pela Microsoft para esse facto, como nunca tiveram consequências por terem emails antigos que ultrapassam os 15GB (nunca foram impedidos de enviar e receber emails).

Na verdade, a Microsoft tem um dos serviços de email mais antigos da internet - o mais antigo em atividade. O Hotmail foi lançado comercialmente em 1996 - bem antes do Gmail, da Google, criado em 2004 - e foi adquirido logo em 1998 pela Microsoft por 400 milhões de dólares. Já em 2012 foi substituído pelo Outlook, mas os utilizadores Hotmail não só mantiveram os seus endereços de email, como viram os mails antigos migrar para o Outlook em 2013.

Daí que para muitos utilizadores, o serviço de email Hotmail ou Outlook também é um depositório de memórias de emails antigos. Muitos ficam agora divididos entre apagar e pagar por subscrição mensal, como indicam os relatos reunidos por alguns sites especializados.

Aspeto do espaço de armazenamento disponível no Outlook de uma conta premium (paga) da Microsoft

Como ver se já ultrapassou o limite?

A Microsoft não é conhecida por ter formas simples, intuitivas e rápidas de se encontrar informação sobre as contas de utilizador. No caso do Hotmail ou Outlook, também não é fácil encontrar a secção sobre os limites de armazenamento - é mais fácil fazer isso mesmo no serviço de armazenamento de dados na cloud, OneDrive, por exemplo.

A empresa disponibilizou entretanto uma explicação. Deve ir às Definições do seu serviço de email (a roda dentada no topo superior), mas não deve perder tempo a procurar nas opções disponíveis a área de Armazenamento, a própria Microsoft aconselha que na área de pesquisa das Definições procure por "Armazenamento" ou "Storage" para encontrar.

Aí já pode verificar com detalhe o seu espaço disponível, com uma coluna a indicar quanto falta para atingir os 15GB gratuitos ou se já os ultrapassou. Também é possível ver que pastas ocupam mais espaço e eliminá-las.

E quanto custa a versão paga?

Os utilizadores que já tenham ultrapassado os 15 GB de armazenamento gratuito no Outlook e queiram manter emails antigos devem subscrever o pacote Microsoft 365, que oferece mais capacidade de armazenamento e acesso ao software Office (como o Word, Onenote ou o Excel). A versão base para uma só pessoa custa 69 euros por ano ou sete euros por mês.

Curiosamente, na descrição dos serviços que a versão paga nos oferece, aparece 1 TB de armazenamento na cloud mas é apenas associado ao serviço OneDrive, onde é possível armazenar documentos, vídeos, fotos e outros ficheiros.

Na longa lista, como é possível ver, não aparece qualquer indicação aos limites do serviço de email Hotmail ou Outlook, nem tão pouco o espaço extra que a versão paga nos dá. Além disso, o espaço de 1 TB de OneDrive não está relacionado com o espaço de email, até porque o OneDrive só inclui 5GB gratuitos e o registo de armazenamento no email não aparece descriminado nesse total.

Na área que indica "Outlook", os utilizadores premium ficam a saber apenas que ficam com acesso à aplicação Outlook para o computador para reunir email e os calendários.

Então quanto é que se ganha extra de espaço de email subscrevendo o Microsoft 365? Não é fácil descobrir, mas quem tiver a versão Premium base consegue ver que o limite da sua caixa de correio sobe dos 15 GB para os 50 GB (o que comprova que o 1 TB do OneDrive não tem relação com o serviço de email).