Vacinas covid. Solução cloud vai ajudar a resolver problemas de distribuição

Desde que as vacinas para a covid-19 começaram a ser aprovadas, em novembro do ano passado, multiplicaram-se as dificuldades logísticas para as fazer chegar aos braços das pessoas. Atrasos, problemas de conservação, impasses na ordem de prioridade e outros contratempos têm resultado num ritmo de vacinação inferior ao que as autoridades de muitos países pretendiam. O dilema é que nunca houve uma tentativa de ministrar milhões e milhões de doses a uma fatia tão generalizada da população, que para mais tem que receber duas doses numa janela temporal definida.

"Estamos a distribuir a maior campanha de vacinação na história da Humanidade", disse a médica Ashwini Zenoonz, Chief Medical Officer da Salesforce, durante uma sessão de apresentação da plataforma Vaccine Cloud, que foi criada para resolver este problema. "Distribuir estas vacinas e ao mesmo tempo garantir que estamos a fazer rastreio de contactos e a testar milhares de milhões de pessoas em todo o mundo requer enormes desafios de cadeia de fornecimento e logística."

A plataforma da Salesforce é uma das mais recentes a chegar ao mercado para endereçar estes desafios, depois de a tecnológica, mais conhecida pelas soluções de CRM, ter lançado um Work.com para Vacinas logo no início da aprovação. Outras empresas, como a Infosys, criaram soluções para gerir o sistema de distribuição, que no caso da vacina da Pfizer requer uma cadeia de ultrafrio a escalas sem precedentes. Há dezenas de plataformas dedicadas a este processo de vacinação, vinda dos quatro cantos da indústria: desde gigantes como a Microsoft e Accenture até empresas mais pequenas como a VigiLanz e Net Health.

"Agora que estão disponíveis vacinas seguras e eficazes para a covid-19, todos os países, estados e cidades estão a estabelecer rapidamente programas de vacinação para levar a vacina aos braços de milhares de milhões de pessoas", disse ao Dinheiro Vivo um porta-voz da Salesforce.

"No entanto, muitas agências governamentais e organizações de saúde não possuem a infraestrutura de tecnologia para lidar com a complexidade, velocidade e escala necessárias para a administração das vacinas, como inventário e gestão de logística, registo das pessoas e marcação das suas vacinas, e contacto dos destinatários e monitorização do resultado da vacina."

O propósito da Vaccine Cloud é, portanto, ajudar as autoridades de saúde, instituições de saúde, organizações educativas e sem fins lucrativos a alargar a escala dos programas de vacinação e tudo o que lhe está associado - marcações em massa, rastreio dos pacientes, contacto para a segunda dose, monitorização dos efeitos. "A Vaccine Cloud vai ter um papel central a ligar as vacinas às pessoas de forma equitativa e eficiente", considerou a mesma fonte.

Segundo o porta-voz, é possível adaptar a plataforma ao tipo de necessidades de cada organização utilizadora, que pode ser o governo de um condado, uma autarquia, uma cadeia de hospitais e até empresas. O prazo de implementação é curto - cerca de três semanas - e até ao momento a Vaccine Cloud foi implementada em 30 agências locais, estaduais, federais e internacionais.

O que está dentro da nuvem

A plataforma inclui um Centro de Comando que funciona como um painel de controlo unificado, onde as autoridades poderão visualizar os dados de vacinação em cada momento. Tem também uma Gestão de Inventário, um Calendário de Vacinação, uma funcionalidade de Administração Clínica, Monitorização de Resultados, Notificações de Saúde e Credenciais de Saúde Digital. É expectável que a Salesforce vá adicionando funcionalidades à medida que as implementações vão amadurecendo.

A empresa acredita também que esta plataforma será útil para lá desta primeira campanha de vacinação. "À medida que caminhamos para a última milha da distribuição de vacinas, a credenciação digital de vacinas será mais importante que nunca, visto que empregados e mesmo locais de eventos, companhias aéreas e inúmeras outras organizações estarão a preparar o regresso à vida quotidiana neste novo normal", disse o porta-voz.

"A distribuição equitativa das vacinas é uma parte tão importante da conversa", afirmou Ashwini Zenoonz. "Há cada vez mais mutações a surgirem pelo mundo. Vamos ter de continuar a endereçar este problema."