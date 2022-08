Vai poder sair dos grupos do WhatsApp sem ser visto

© Unsplash

Diariamente os utilizadores são adicionados a centenas os grupos do WhatsApp. Criam-se grupos de trabalho, outros para festas, saídas e até para cancelar planos. A epidemia de conversas está por todo o lado e entra na vida a toda a velocidade.

Contudo, a partir deste mês, vai ser possível sair dos grupos de forma invisível, sem que os outros elementos recebam uma notificação indicando que já não pertence a um determinado grupo.

O anúncio público foi feito esta terça-feira, nas redes sociais, por Mark Zuckerberg, CEO da Meta (empresa do Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger), que afirma que "novos recursos de privacidade estão a chegar [à plataforma]".

O empresário diz que será possível sair das conversas de grupo sem notificar os utilizadores. Com o recurso que estará ativo brevemente, apenas o administrador do grupo sabe que o utilizador saiu da conversa.

Mas há mais funcionalidades: o utilizador pode controlar quem poderá ver o seu estado (online ou offline) e bloquear capturas de ecrã de mensagens de visualização única.

Numa publicação no Facebook e no Twitter, Mark Zukeberg diz: "Novos recursos de privacidade [estão a chegar] ao WhatsApp: saia dos grupos sem notificar [toda a gente], controle quem pode ver [que] está online e evite capturas de tela na visualização de mensagens. [Vamos continuar] a criar novas maneiras de proteger as mensagens e mantê-las privadas e seguras".