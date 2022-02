Vai ser possível pagar compras tocando com um iPhone noutro

iPhone Tap to Pay © Apple

É mais uma investida da Apple no mercado de pagamentos e uma que pode ter consequências relevantes para outros players da indústria. A marca vai introduzir uma nova funcionalidade no iPhone, chamada "Tap to Pay", que permitirá pagar compras tocando ao de leve com um iPhone noutro.

Do lado do consumidor, o iPhone serve como cartão de débito ou de crédito, através do Apple Pay ou da carteira digital que esteja a usar. Do lado do comerciante, o "Tap to Pay" essencialmente transforma os iPhones em terminais de pagamento móveis, permitindo que um pequeno negócio abdique de unidades TPA dedicadas e não tenha de adquirir hardware extra para tornar um smartphone ou tablet num terminal.

É isso que explica que as ações da Block, anteriormente conhecida como Square, tenham caído 2% quando a Apple fez este anúncio. O primeiro grande produto da Square foi um acessório que se instala no smartphone ou tablet e os transforma em terminais de pagamento. A funcionalidade que a Apple vai lançar elimina a necessidade não só do hardware, mas também do serviço.

"Com cada vez mais consumidores a tocarem para pagar com carteiras digitais e cartões, o Tap to Pay no iPhone vai oferecer aos comerciantes uma forma segura, privada e fácil de aceitarem pagamentos sem contacto e abrir novas experiências de checkout usando o poder, segurança e conveniência do iPhone", disse Jennifer Bailey, vice-presidente do Apple Pay e Apple Wallet, no anúncio da novidade.

"Em colaboração com plataformas de pagamento, programadores e redes de pagamentos, estamos a tornar mais fácil que nunca para comerciantes de todos os tamanhos - desde empreendedores individuais a grandes retalhistas - aceitarem pagamentos sem contacto facilmente e continuarem a fazer crescer o seu negócio."

A funcionalidade vai chegar primeiro aos Estados Unidos e o primeiro parceiro anunciado é a Stripe, que será a primeira plataforma a oferecer o Tap to Play aos seus clientes empresariais, incluindo o Shopify, que terá o serviço nos próximos meses.

O Tap to Pay vai funcionar em modelos a partir do iPhone XS e funcionará com base na tecnologia NFC do aparelho. Será compatível com os cartões das principais redes de pagamento: American Express, Discover, Mastercard e Visa.

A Apple tem estado a reforçar o seu investimento em serviços financeiros, sendo que o Apple Pay é aceite em cerca de 90% dos retalhistas dos Estados Unidos. A empresa também criou um cartão de crédito, Apple Card, que dá "cash back" de 1% a 3% sempre que é utilizado.