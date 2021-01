Valor de mercado da Tesla ultrapassa 800 mil milhões de dólares. Empresa já vale mais que o Facebook

Tesla Model X em exibição numa feira de importações de Xangai, na China, em Novembro de 2020. © EPA/ALEX PLAVEVSKI

Esta sexta-feira, o valor de mercado da Tesla ultrapassou a barreira dos 800 mil milhões de dólares, cerca de 652 mil milhões de euros.

Esta é a primeira vez que o valor da Tesla atinge esta marca. Ao ultrapassar esta fasquia, a fabricante de carros elétricos vale já mais do que a rede social Facebook, nota a Reuters.

O desempenho da Tesla na sessão desta quinta-feira já tinha valido a Elon Musk, dono da Tesla, um novo marco: o de homem mais rico do mundo. De acordo com a Bloomberg, a fortuna de Musk estaria avaliada em 188,5 mil milhões de dólares (cerca de 153,7 mil milhões de euros). Desta forma, Jeff Bezos, o dono da Amazon, perdeu o título de homem mais rico do mundo.

Em novembro, a fortuna de Elon Musk já tinha permitido conquistar o segundo lugar na lista dos mais ricos da Bloomberg, destronando Bill Gates, filantropo e criador da Microsoft.

Na sessão desta sexta-feira, cerca das 16h (hora de Lisboa), os títulos da Tesla estavam a subir 7,35% para os 876 dólares.

Uma opção mais barata

A Tesla apresentou esta sexta uma variante do Model Y, que promete ter um preço mais acessível. De acordo com o anúncio, esta nova opção terá preços a arrancar nos 41 900 dólares nos EUA, pouco mais de 34 mil euros.