"Vamos ter melhores robôs futebolistas do que humanos", diz especialista

Fernando Ribeiro é professor e investigador na área da robótica desde os anos 1990 - atualmente da Universidade do Minho - e organizou este ano a competição de 2022 do RoboCup Europeu.

Nesta conversa falamos sobre o evento que juntou mais de 700 participantes de 15 países, mas também sobre a evolução da robótica nos últimos anos, a promessa ainda não foi concretizada dos robôs mordomos, numa altura em que as nossas casas têm cada vez mais sistemas automatizados e robôs pouco parecidos connosco (das colunas às luzes inteligentes.

A conversa com Fernando Ribeiro:

Made in Tech EP62 - RoboCup e o futuro da robótica 00:00 00:00

Analisamos também a evolução dos carros-robô (da Tesla e companhia), os robôs da Boston Dynamics e o Tesla Bot e o modelo humanóide da Tesla que só deverá chegar dentro de dois ou três anos e promete fazer por nós as tarefas domésticas mais aborrecidas.

Em destaque também o papel social dos robôs, do simpático cão Sony Aibo, aos robôs que fazem companhia e lembram os mais velhos dos seus medicamentos (com um papel importante e inclusive social em lares), até ao auxílio a crianças com dificuldades na interação social. Lembramos ainda o papel relevante da portuguesa Manuela Veloso na área da robótica mundial.

No início da conversa, falamos das novidades da Apple no WWDC (e os carregadores USB-C obrigatórios na Europa) e também da saída de Sheryl Sandberg do Facebook, a mulher que revolucionou o negócio da publicidade online da Google e, nos últimos 14 anos, do Facebook/Meta (que se tornou a galinha dos ovos de ouro da empresa de Mark Zuckerberg.

