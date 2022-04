Venda de computadores cai ao fim de dois anos de crescimento imparável

Lenovo © Unsplash

O primeiro trimestre de 2022 marcou o fim de dois anos de crescimento imparável das vendas de computadores, impulsionada pelas mudanças no trabalho e educação provocadas pela pandemia de covid-19. De acordo com o relatório que a IDC acaba de publicar, foram vendidos 80,5 milhões de computadores nos primeiros três meses do ano, uma quebra de 5,1% em relação ao período homólogo de 2021.

Relacionados Vendas de computadores atingiram máximos de dez anos

No entanto, a consultora frisa que esta foi uma quebra inferior ao que era esperado, notando também que foi o sétimo trimestre consecutivo em que as remessas globais de computadores ultrapassaram os 80 milhões. É um feito que não se via desde 2012, mais notável ainda tendo em conta que continua a haver problemas logísticos, a pandemia ainda não acabou e há uma guerra a devastar a Ucrânia.

"O foco não deve estar no declínio dos volumes de PC, porque isso era esperado", frisa o analista Ryan Reith. "O foco deve estar no facto de a indústria de PC ter conseguido atingir mais de 80 milhões de computadores num momento em que a logística e a cadeia de abastecimento ainda estão uma confusão, acompanhada de numerosos desafios geopolíticos e relacionados com a pandemia."

Reith indicou que há, de facto, um abrandamento nos mercados da educação e do consumo, mas que a procura por computadores empresariais "continua muito forte." A IDC também acredita que o mercado vai voltar a crescer em breve.

Uma nota interessante da consultora é que os computadores desktop cresceram, enquanto os portáteis sofreram uma redução ligeira. Isto deveu-se sobretudo à escassez de componentes e ao facto de o primeiro trimestre de 2021 ter sido anormalmente bom para notebooks, o que torna a comparação mais desafiante.

Lenovo na frente, Asus é a que mais cresce

A liderança do mercado mundial ficou na mesma em relação ao último trimestre de 2021. A chinesa Lenovo vai na frente, com 22,7% de quota e remessas totais de 18,3 milhões de unidades, seguida da norte-americana HP, com 19,7% de quota e 15,8 milhões de computadores vendidos. No entanto, ambas sofreram um recuo significativo das vendas: a Lenovo caiu 9,2% face ao mesmo período de 2021 e a HP derrapou 17,8%.

Já a Dell subiu 6,1%, tendo vendido 13,7 milhões de unidades para garantir 17,1% do mercado. Seguiu-se a Apple, com uma subida de 4,3% para 7,2 milhões de Macintosh vendidos e 8,9% de quota.

Mas foi a Asus quem mais cresceu neste período. A empresa asiática melhorou as vendas em 17,7%, tendo agora 6,9% do mercado com 5,5 milhões de unidades. O grupo Acer, que a IDC considera estar em empate estatístico com a Asus, caiu 5,9% ao vender 5,4 milhões de computadores. Tem agora 6,8% de quota.