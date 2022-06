Venda de computadores tomba 8,2% este ano com crises no horizonte

Portátil Legion Y530 da Lenovo

Em 2022 serão vendidos menos 26,3 milhões de computadores em todo o mundo, uma quebra de 8,2% num mercado que cresceu exponencialmente durante os anos da pandemia de covid-19.

A revisão em baixa das previsões, que a IDC acaba de publicar, devem-se aos múltiplos problemas que estão a ocorrer em simultâneo em várias partes do globo. Entre eles estão a escassez de componentes, a disrupção da cadeia de abastecimento, os novos confinamentos na China, a elevada inflação a causar um recuo do consumo e a guerra na Ucrânia a agudizar a incerteza geopolítica.

"A escassez no fornecimento tem assolado a indústria há algum tempo e os recentes confinamentos em partes da China continuam a exacerbar o problema, com as fábricas a terem dificuldades na receção de componentes por parte de fornecedores e ao mesmo tempo a enfrentarem obstáculos para enviarem os produtos finais", explicou o analista Jitesh Ubrani.

"Embora se espere que as restrições sejam levantadas em breve", referiu, "os atrasos nas entregas vão persistir pelo resto do ano."

Não se trata de uma questão específica do segmento de computadores. A IDC já tinha revisto em baixa as previsões para o mercado mundial de smartphones, cujas vão cair de forma significativa, e adiciona agora também os tablets. Este mercado irá recuar 6,2% em 2022, com vendas de 158 milhões de unidades.

"Além dos problemas crescentes relacionados com a pandemia, agora adicionámos à equação guerra, inflação e confinamentos na China", resumiu o analista Ryan Reith.

A IDC tem, ainda assim, a expectativa de que este mercado retorne ao crescimento em 2023, salientando que as marcas planeiam lançar novidades, há uma "robusta" procura por parte do mercado comercial e os mercados emergentes continuam a crescer. No entanto, salienta que há um grau de incerteza muito grande.

"A nossa pesquisa continua a mostrar forte atividade de procura e oferta direcionada para o segmento de computadores empresariais, mas os mercados de consumo e educação estão a assistir a preocupações crescentes e, como resultado, uma redução das encomendas", frisou Ryan Reith. "A redução nas últimas previsões foi significativa por muitas razões e as incertezas permanecem elevadas."