Venda de smartphones tomba no primeiro trimestre. Apple foi a única que cresceu

A venda mundial de smartphones caiu 8,9% nos primeiros três meses de 2022 para 314,1 milhões de unidades, um desempenho pior que o previsto pelos analistas. De acordo com a IDC, este volume de remessas ficou 3,5 pontos abaixo do que a consultora tinha previsto em fevereiro.

Na origem da quebra, que marca o terceiro trimestre consecutivo de declínio, estão problemas logísticos que se arrastam e dificultam a produção e distribuição dos dispositivos. É o que explica a analista Nabila Popal, diretora de pesquisa na IDC.

"Apesar de ser esperado algum declínio no primeiro trimestre, devido aos continuados desafios de abastecimento e logística e a uma comparação difícil com o homólogo, as coisas parecem ter piorado", afirmou. "O sentimento dos consumidores em todas as regiões, especialmente na China, é negativo e há fortes receios em torno da inflação e instabilidade económica, que afetaram os gastos de consumo", explicou.

Estes fatores, combinados com o aumento dos custos dos componentes e transportes e o novo confinamento em Xangai, estão a "exacerbar uma situação já de si difícil", referiu.

Além de tudo isto, a invasão da Ucrânia pela Rússia teve um impacto imediato na região e a trajetória do conflito é desconhecida. "Dadas todas estas incertezas, a maioria das fabricantes estão a adotar uma estratégia de crescimento mais conservadora em 2022."

Apple é a única a crescer

A pesquisa da IDC mostra que a Samsung e a Apple navegaram os problemas logísticos que afetam o mercado de forma mais eficaz que os concorrentes, e isso reflete-se em quebras bastante maiores das outras marcas.

A composição do ranking de maiores fabricantes mundiais de smartphones não se alterou muito, mas os números mostram que todas as marcas sofreram declínios à exceção da Apple, e a líder Samsung caiu apenas de forma ligeira.

A gigante sul-coreana continua a liderar o mercado, com 23,4% de quota e um volume de 73,6 milhões de smartphones vendidos, o que representa um pequeno declínio de 1,2% face ao homólogo.

A Apple aparece em segundo lugar, como habitual. A marca tem agora 18% de quota (mais dois pontos que em 2021) e vendeu 56,5 milhões de iPhones, o que se traduz numa subida de 2,2%.

A chinesa Xiaomi ficou em terceiro, tendo perdido quota de mercado (passou de 14,1% para 12,7%). As suas vendas caíram 17,8% para 39,9 milhões de unidades, o que ainda assim não foi tão mau como o que aconteceu à Oppo. A também chinesa sofreu um revés de 26,8%, para 27,4 milhões de smartphones e ficou com 8,7% de quota de mercado. A vivo caiu ainda mais que isso, menos 27,7% para 25,3 milhões de dispositivos e 8,1% de quota.

O que se segue

O cenário não é risonho, como frisa o analista Ryan Reith. "Não é preciso dizer que o mundo continua a enfrentar numerosos desafios, quer sejam geopolíticos, relacionados com a pandemia, ou macroeconómicos. "Quase tudo o que aconteceu nos últimos vezes foi um vento contrário no mercado dos smartphones e realisticamente noutros segmentos tecnológicos", referiu.

Ainda assim, a IDC acredita que a diminuição da procura é temporária e a únca questão é saber quando voltará a crescer.

Em termos regionais, o foco tem estado na Ucrânia, Rússia e o resto da Europa de Leste. A Europa Central e de Leste afundou 20% no trimestre e há incerteza quanto ao que acontecerá nos próximos meses, mas a IDC nota que esta região representa apenas 6% a 7% das remessas globais e 5% das receitas. Isto significa que a maior pressão negativa está a vir da Ásia, com declínios na China e outras partes da Ásia-Pacífico, que representam quase metade das vendas globais. Aqui, o declínio foi de 12,3%