Vendas de smartphones tombam 8,7% no segundo trimestre, pior que o esperado

Samsung Galaxy Z Fold3 5G © Samsung

Estão a vender-se cada menos smartphones e os receios de uma crise económica vão tornar a situação ainda mais incerta. É o que mostram os números preliminares da IDC para este mercado, depois de um trimestre difícil para as tecnológicas.

O relatório da consultora indica que as vendas de smartphones caíram 8,7% no segundo trimestre para 286 milhões de unidades, cerca de 3,5% abaixo do que estava previsto. São números que mostram os efeitos da incerteza global e o abrandamento da procura, sendo este o quarto trimestre consecutivo de quebra. A consultora já tinha avisado em junho para uma inversão das previsões, apontando que o mercado iria cair em 2022 em vez do crescimento inicialmente esperado.

"O que começou como uma indústria constrangida pela cadeia de abastecimento no início do ano tornou-se num mercado constrangido pela procura", resumiu a analista Nabila Popal. "Enquanto o abastecimento melhorou com o aumento da capacidade e produção, uma inflação galopante e incerteza económica travaram seriamente os gastos do consumidor e aumentaram o inventário em todas as regiões", sublinhou.

Isso levou a que os fabricantes tenham reduzido as encomendas para o resto do ano. As marcas chinesas fizeram os maiores cortes, porque o mercado doméstico está em dificuldades e isso notou-se nas vendas.

Embora a IDC espere que a procura volte a crescer nalgumas regiões no final do ano, o panorama para o mercado em 2022 vai voltar a ser revisto em baixa.

Europa de Leste com maior quebra

Sem surpresa, a Europa Central e de Leste registou a maior quebra, 36,5%, efeito da continuação da guerra na Ucrânia. No entanto, em termos de volume foi a China que provocou a maior derrapagem, pelo tamanho maciço do mercado: o declínio foi de 14,3% e arrastou consigo o resto do mercado. A Ásia-Pacífico caiu 2,2% e as outras regiões registaram quebras a um dígito, à exceção do Canadá.

Samsung e Apple continuam a dominar

As duas marcas do topo da tabela mantiveram as suas posições. A Samsung lidera com 21,8% de quota e até aumentou as vendas em 5,6%, totalizando 62,4 milhões de telemóveis.

A Apple também cresceu, mas muito ligeiramente - apenas 0,5% para 44,6 milhões de iPhones. ficou com 15,6% de quota, o que é melhor que a posição que tinha há um ano (14,2%).

Isto deve-se em grande parte aos tombos das marcas chinesas que compõem o resto do top cinco. A Xiaomi caiu 25,5%, a vivo derrapou 21,8% e a Oppo recuou 24,6%. Todas perderam mais de 1,4 pontos percentuais de quota de mercado.