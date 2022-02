Vendas de telemóveis dobráveis dispararam. Samsung está na linha da frente

Galaxy Z Flip3 5G © Samsung

A aposta que a Samsung fez no formato diferenciador dos telemóveis dobráveis deu um impulso notável a este segmento, com bons resultados no último ano. Segundo os dados que a IDC acaba de publicar, as vendas de telemóveis dobráveis dispararam 264,3% em 2021, atingindo 7,1 milhões de unidades vendidas. No ano anterior, este segmento tinha-se ficado pelos 1,9 milhões de dispositivos.

O grande crescimento registado em 2021 deveu-se sobretudo ao sucesso da Samsung, que tem melhorado a sua oferta de dobráveis. A IDC destacou o impacto do Flip3, que "foi um vencedor para os consumidores" por ter um tamanho compacto, um ecrã grande e um preço abaixo dos mil dólares. Já o Fold3, que também recebeu melhorias, continua a ser um produto mais de nicho, com um preço mais elevado.

"O recente sucesso dos dispositivos dobráveis da Samsung deu nova vida a esta categoria, com os concorrentes a correrem para entrarem no mercado", apontou o analista da IDC, Anthony Scarsella. "A Samsung provou que há uma procura dos consumidores por telemóveis dobráveis quando estes têm o preço certo e um formato mais estável", continuou.

Scarsella disse que tanto o Flip como o Fold conseguiram atrair novos consumidores para a marca, o que sublinha o potencial diferenciador do formato. "Já vimos outros fabricantes a lançarem novos dobráveis este ano, e esperamos que mais players tentem tirar quota de mercado à Samsung à medida que o formato ganha popularidade", disse o analista.

A consultora prevê agora que o mercado mundial deste tipo de telemóveis cresça a uma taxa anual média de 70% entre 2020 e 2025, chegando aos 27,6 milhões de unidades no último ano do período em análise. Nessa altura, o mercado mundial de dobráveis valerá algo como 29 mil milhões de dólares.

É verdade que, em comparação com o bolo total, o formato dobrável representa uma fatia pequena - apenas 0,5% de quota de mercado em 2021 e 1,8% nas previsões para 2025. No entanto, a IDC considera que os dobráveis "representam uma enorme oportunidade para os fabricantes", pelo impacto que têm junto dos utilizadores. Para eles, o formato representa uma mudança visual muito significativa, talvez a maior que já aconteceu aos smartphones, e isso significa que as marcas não devem ignorar a tendência.

A IDC mostra-se mais cética quanto ao potencial dos dobráveis junto dos utilizadores empresariais, apesar da tentativa de "vender" o formato como um substituto do smartphone e do tablet.

Nabila Popal, outra analista da IDC, frisou que os dobráveis são já um terço do mercado Android premium, o que é notável. "Não demorará muito até que os dobráveis, tal como o 5G, se tornem um formato expectável no mercado Android premium", indicou. "Os fabricantes devem continuar a seguir de perto o mercado à medida que ele cresce e atrai novos players."