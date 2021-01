Vestager sobre a divisão nas redes sociais, Trump e Portugal. "A era digital vai transformar tudo"

Margrethe Vestager © EPA

Este é um episódio especial já que contamos com a mulher mais temida por Google, Facebook e companhia. A dinamarquesa ​​​​​​​Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia e responsável para a era digital e da concorrência, falou ao Dinheiro Vivo na passada sexta-feira, durante o início dos trabalhos da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Depois de ter sido a temida comissária europeia da concorrência, que há vários anos que tenta por os gigantes tecnológicos na linha, Vestager tem agora uma posição mais central na estratégia digital europeia.

A conversa que se segue é em inglês.

Logo de início Vestager mostra ter uma postura diferente de Angela Merkel, admitindo que Twitter, Facebook, YouTube e companhia têm toda a legitimidade de suspender ou banir Trump.

Uma discussão que não é só americana, também é europeia e portuguesa, já que o discurso inflamado que divide a sociedade é recompensado com atenção nas redes sociais também está presente em Portugal, mais centrado em André Ventura, o candidato do Chega às presidenciais de domingo, dia 24.

Com Vestager falamos das novas regras que a Comissão Europeia quer criar para tornar o discurso online mais saudável e as disputas integradas num sistema local de arbitragem.

Também falamos brevemente sobre Joe Biden, que toma posse já esta quarta-feira, 20 de janeiro.

Seguem alguns dos destaques:

Sobre o Twitter banir Trump

"Mesmo que sejamos o presidente dos EUA ou Portugal, estas plataformas como o Twitter tem o direito de nos expulsar por não cumprirmos os termos e condições que aceitámos cumprir quando entrámos lá. Se não cumprimos essas regras há consequências para isso.

O que estamos a tentar fazer aqui na Europa é colocar uma base legal em torno desta parte do nosso debate público online, daí que tenhamos proposto a chamada Digital Services Act, que basicamente faz duas coisas.

Por um lado, se fazemos ou dizemos algo ilegal, isso tem de ser removido porque concordámos que é ilegal no mundo real. Abuso infantil, incitamento à violência, terror, receitas para bombas, isso tem de ser removido num ápice. Mas se não é ilegal num dos países, pode ser prejudicial mas não é ilegal, se é removido (porque o pode ser pelos tais termos e condições), então devemos ser notificados, devemos podermo-nos queixar disso e deve haver uma arbitragem independente se não houver acordo. Porque não pode ser uma questão apenas de um dos lados de que algo não ilegal deve ser removido, senão vamos estar demasiado próximos de danificar a liberdade de expressão e não queremos isso.

Há quase 50 anos havia um sistema diferente aqui em Portugal , colegas meus da Comissão Europeia cresceram quando a Cortina de Ferro ainda existia.

Todos estamos já vacinados contra esta ideia de que devemos ter autoridades públicas a decidir o que é errado e o que é certo . O que devemos fazer em vez disso é tornar estes processos em que concordámos o que é ilegal também passa a ser ilegal online, mas se fazemos algo que é prejudicial também devemos poder queixarmo-nos disso e ter processos em que também somos ouvidos ".

- O que aconteceu no Capitólio nos EUA é muito grave e entra precisamente no que é ilegal no espaço público na rua, o de incitar pessoas a derrubarem o parlamento e que deve ser ilegal e com consequências online

- Os algoritmos das redes sociais (Facebook, Twitter ou YouTube) ligados ao modelo económico que procuram manter as pessoas a interagirem constantemente regem o que é destacado e "têm levado a maior divisão da sociedade". "São muito prejudiciais porque nos dão sempre mais do mesmo, não nos permitem ver os dois lados de uma questão, daí que nos EUA há mesmo muitas pessoas totalmente convencidas que houve fraude eleitoral massiva, é um grande problema e temos de lidar com ele procurando maior transparência na forma como os algoritmos funcionam".

- Maior poder sobre os seus próprios dados aos utilizadores e sobre a identidade digital de cada um.

- Gigantes tecnológicos, é possível separá-los? Sim, mas deve ser a última opção. Há muito a fazer até chegar a essa possibilidade e que envolve remover práticas monopolistas e permitir um ambiente mais competitivo em que outras empresas possam singrar. Separação até pode acontecer pelos processos judiciais nos EUA.

- Com o Digital Markets Act como podem os negócios tecnológicos europeus singrar?

- Relação com os EUA na era Biden será diferente?

- Novos impostos digitais podem ajudar os países europeus?

- Impostos sobre gigantes digitais como França e Austrália querem fazer, que pode servir para financiar meios de comunicação social é desejável e uma solução viável?

- Para onde vai a inovação europeia e como concorrer com os rivais?

- Como pode a Europa liderar nas medidas para uma mobilidade mais saudável e para enfrentar as alterações climáticas?

- A era das subscrições atual (Netflix, Spotify, mas a chegar a outras áreas que vão além da cloud) pode ser alternativa aos modelos de negócio de Google e Facebook? Está a expandir-se a várias áreas, mas pode também criar outro tipo de problemas?