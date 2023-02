Viagem no tempo sobre ciência e tech no Portugal do século XVI. Com Edward Wilson-Lee

Edward Wilson-Lee, autor do livro A Torre dos Segredos © DR

O que é que o século XVI em Portugal e na Europa tem que ver com ciência e tecnologia? Mais do que se possa pensar. Conversa com o professor de literatura medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, Edward Wilson-Lee.

Abordamos a necessidade humana de chegar mais longe, melhorar as suas condições de vida (incluindo a nível de qualidade da alimentação e da dieta).

Deambulamos pelo Portugal da altura e a necessidade de expansão marítima, a evolução científica, humanista e tecnológica numa época centrada em valores religiosos e económicos.

A Torre dos Segredos

Olhamos também para a forma como o livro de Edward Wilson-Lee, A Torre dos Segredos, dá a conhecer duas figuras portuguesas fascinantes e bem diferentes do século XVI: Damião de Goes e Luís de Camões. Focamo-nos mais em Damião de Góis como admirador de culturas como a etíope, colecionador de arte, historiador e compositor e o seu papel como arquivista da Torre do Tombo, o primeiro grande arquivo nacional da Europa.

No final, um pequeno comentário sobre o ChatGPT da OpenAI e a parceria com a Microsoft, e a resposta da Google chamada Bard.

