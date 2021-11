Vice-presidente do Facebook reconhece que é preciso implementar "mais regulação, transparência e investigação" nas redes sociais

Nick Clegg, vice-presidente para a área de Global Affairs da Meta © Carlos Costa/AFP

As polémicas em torno da empresa que até há uns dias era conhecida como Facebook, hoje Meta, têm vindo a acumular-se ao longo dos últimos anos, com quebras de segurança relacionadas com informação privada dos utilizadores, manipulações políticas e partilha de dados abusiva. Depois de Frances Haugen ter marcado presença na sessão de abertura da Web Summit, esta segunda-feira, e ter dito que, por sua vontade, Mark Zuckerberg já não seria CEO da empresa, hoje foi a vez de Nick Clegg, vice-presidente para a área de Global Affairs da Meta, contra-argumentar. "Quem gera lucros [nas redes sociais da empresa] são os anunciantes e eles não querem o seu conteúdo ao lado de conteúdo odioso", começou por dizer, contrariando as acusações de que a gigante tecnológica incentiva discurso de ódio para aumentar as receitas.

Para o responsável, não faz sentido afirmar que plataformas como o Facebook ou Instagram "distribuem propositadamente conteúdo extremamente odioso e desagradável às pessoas", até pelos avultados investimentos que a organização tem feito para combater o problema. "Essa é a razão pela qual investimos 13 mil milhões de dólares nos últimos anos, cinco mil milhões de dólares só este ano e 14 mil pessoas precisamente para tentar enterrar o conteúdo negativo", aponta.

Em paralelo, Nick Clegg diz que a empresa publica, a cada 12 semanas, um relatório sobre o nível de ódio que existe no Facebook. "Está agora em 0,05%, o que significa que a cada dez mil conteúdos que vê no feed, só cinco serão de discurso de ódio. Quem me dera que conseguíssemos chegar a zero, mas nunca vamos conseguir", afirma. Por isso, considera que "todos têm direito a descrever o mundo como o veem" e que "existem sempre dois lados da história", referindo-se às acusações de Frances Haugen, que têm circulado o mundo nas últimas semanas.

Enfrentar as críticas

Mais do que apenas defender-se das denúncias de Haugen, a Meta vai atuar sobre alguns dos tópicos em causa, como o lançamento do Instagram Kids, que agora foi suspenso. "Quando estamos a falar de crianças temos de ter uma abordagem particularmente cuidada", diz, acrescentando que "não concordamos, de todo, com a má caracterização de alguns dados que foram partilhados" sobre o impacto do Instagram nas adolescentes. "Foi por isso que dissemos que vamos disponibilizar ferramentas únicas na indústria para que os pais possam controlar o que os adolescentes fazem nas redes sociais", assegurou.

Sobre a possibilidade de aumentar o escrutínio sobre as redes sociais e os seus efeitos na sociedade, Nick Clegg admite que deve existir maior controlo público. "Concordamos que devia haver mais regulação, transparência e investigação", sublinha.

Após as denúncias de Haugen, o momento difícil que a Meta atravessa tem sido comparado ao momento em que o tabaco foi considerado perigoso para a saúde dos consumidores, embora Clegg recuse existirem semelhanças e reforce que continua a existir uma perceção errada da forma como o Facebook apresenta conteúdo aos seus utilizadores. "90% do conteúdo que vê no Facebook vem de três sinais muito simples e gerados pelo utilizador: em primeiro, os amigos que tem adicionados; em segundo, os grupos de que faz parte; e, em terceiro, as páginas que segue. Menos de 10% é aquilo a que chamamos conteúdo não relacionado, recomendado diretamente pelo Facebook", explica.

Investimento na moderação

Rever conteúdo publicado na plataforma e denunciado como impróprio não é uma atividade nova dentro da maior rede social do mundo, mas Nick Clegg revela que a plataforma tem vindo a investir na expansão das equipas de moderadores em todo o mundo. "Fizemos grandes mudanças em 2019, criámos uma equipa de direitos humanos, uma equipa de análise de risco e aprendemos lições sérias com o que aconteceu no Myanmar", garante. Neste momento, o Facebook tem moderação de conteúdos em mais de 70 países e, já este ano, "contratámos moderadores de 12 novos idiomas e criámos uma classificação dos países de acordo com os princípios de direitos humanos", alocando recursos a cada nação consoante o risco de propagação de conteúdos falsos e com discurso de ódio.

"Se temos de fazer mais? Claro que sim", diz o vice-presidente de Global Affairs da Meta. Certo é que nem o rebranding da empresa, anunciado há dias, parece ser capaz de desviar a atenção negativa de que a organização tem sido, e promete continuar a ser, alvo.