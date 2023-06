Vision Pro. "Isto vai mudar completamente a forma como olhamos para a realidade virtual e aumentada"

Os Apple Vision Pro encheram a sede da Apple, em Cupertino, California. © Getty Images via AFP

"Temos mais uma coisa", disse o CEO da Apple, Tim Cook, falando para as câmaras num auditório vazio. O líder da marca mais valiosa do mundo preparava-se para apresentar o primeiro produto completamente novo da Apple em quase uma década, os óculos Vision Pro, no arranque do evento anual de programadores WWDC. Para efeito nostálgico, foi buscar a frase icónica do desaparecido Steve Jobs, "one more thing" - que guardava para o final das apresentações os produtos mais bombásticos.

E foi isso mesmo que Cook apresentou com os Vision Pro, os óculos de realidade mista ou estendida que chegarão às lojas no início de 2024, com um preço de 3499 dólares. Há anos que corriam rumores desta entrada da Apple na realidade virtual e aumentada, um investimento muito esperado num mercado que nunca conseguiu levantar voo. Até agora.

"Isto vai mudar completamente a forma como olhamos para a realidade virtual e aumentada", disse ao Dinheiro Vivo o vice-presidente associado da divisão de dispositivos na IDC EMEA, Francisco Jerónimo, que esteve em Cupertino e experimentou o dispositivo.

"É muito intuitivo, a qualidade do ecrã e da imagem é excecional e é muito fácil de usar", descreveu o analista, mostrando-se bastante impressionado. "Permite efetivamente uma experiência de utilização premium."

A IDC estima que as vendas de Vision Pro no primeiro ano atinjam 200 a 300 mil unidades, o que é razoável para um produto novo com um preço inicial tão elevado. Serão sobretudo empresas, programadores e entusiastas a porem-se na fila para adotar a novidade, explicou Francisco Jerónimo.

"Este produto, neste segmento que a Apple está a tentar atacar inicialmente, tem um preço razoável. Não é extraordinariamente caro", indicou o analista. "Também podemos questionar se se justifica venderem computadores a 7 mil dólares como eles vendem. Mas a verdade é que há sempre um público-alvo, que não é o mercado massificado."

Mais do que produtos baratos, referiu, os programadores querem gadgets que lhes permitam desenvolver experiências para os clientes de uma forma que hoje não conseguem com uns HoloLens da Microsoft ou óculos HTC, porque a qualidade da imagem e da utilização não são ideais.

O Vision Pro, contrapôs, permitirá fazê-lo. "É muito melhor do que o HoloLens. É que não tem qualquer tipo de comparação", referiu o analista. "Quem oferece um produto de alta gama a utilizadores ou empresas que precisam de algo de maior qualidade está em risco e vai ter dificuldades", considerou. "Agora percebo porque é que a Microsoft saiu deste mercado, provavelmente veio a saber o que é que a Apple estava a fazer."

Computação espacial

O CEO Tim Cook descreveu o Vision Pro como um computador espacial, "que aumenta a realidade ao misturar o mundo real e o mundo digital". Com um formato arredondado composto por vidro laminado e liga de alumínio, o dispositivo tem cinco sensores, seis microfones e altifalantes posicionados junto das orelhas. O sistema de ultra resolução micro-OLED oferece 23 milhões de píxeis, mais do que uma televisão 4K, e contém câmaras LED e infravermelhos que projetam padrões de luzes em cada olho.

É este sistema que permite usar os olhos para controlar o aparelho, sem necessitar de comandos externos. O Vision Pro, que introduz uma combinação do chip M2 e um chip novo desenhado para este propósito, o R1, também é controlado por gestos e voz.

"É o primeiro produto da Apple em que se olha através dele, e não para ele", disse Tim Cook. "O Vision Pro parece familiar, mas é inteiramente novo. Podemos ver, ouvir e interagir com conteúdo digital, como se estivesse no nosso espaço físico."

Os óculos têm um modo de realidade aumentada, com sobreposição de elementos digitais mantendo visão periférica, e um modo de realidade virtual, em que o utilizador fica imerso no que está a ver. Quem está de fora pode perceber em qual dos modos o utilizador está através da característica EyeSight, que faz as lentes parecerem transparentes ou opacas.

Estas não são ideias novas, mas até aqui ninguém tinha conseguido executá-las como a Apple. "Isso é que leva a que este produto seja transformador e venha a atrair muito mais pessoas para a realidade virtual do que qualquer outra marca atraiu até agora", frisou Francisco Jerónimo.

Isto apesar de Wall Street ter reagido ao lançamento de forma morna, com as ações a cair após o anúncio, e de muitos terem criticado o preço e o formato, comparando-os a óculos de mergulho ou para a neve.

Mas o analista sublinhou que este é um dispositivo para situações específicas e não para ser usado o dia todo. "Independentemente da qualidade, uma coisa é indiscutível: é um ecrã em frente aos nossos olhos." Esta primeira versão terá outro efeito: fará o mercado desenvolver-se. "Eles estão a trabalhar em revolucionar a próxima geração de interfaces de utilização", afirmou. Os utilizadores começaram por interagir com conteúdos através de teclado, depois rato, ecrãs multitoque e controlo por voz. "Agora, estamos a falar na próxima geração de interação com conteúdo digital", que vai além dos ecrãs físicos. "O que esta nova geração de interface vai permitir é termos uma panóplia de ecrãs de qualquer dimensão em qualquer lado", resumiu Jerónimo.

Do streaming à educação

Na demonstração, a Apple mostrou casos de utilização que vão desde a colaboração remota em empresas até chamadas de FaceTime muito realistas e a projeção de cinema em casa com uma qualidade impressionante. O analista da IDC acrescentou o potencial para educação e formação e referiu que, até ao lançamento em 2024, haverá tempo para o desenvolvimento de conteúdos - essenciais para impulsionar o produto. O CEO da Disney, Bob Iger, também fez uma aparição para dizer que a plataforma de streaming Disney+ estará disponível nos Vision Pro e haverá mais novidades.

"Vai haver aqui um desenvolvimento grande em termos de conteúdo e de proposta de valor", referiu Jerónimo. "O que eu acho é que este não é o produto para as massas. Este é o produto que a Apple está a lançar para, no fundo, evangelizar o mercado com uma experiência excecional", destacou.

O analista disse que a massificação deste mercado só deverá acontecer quando a Apple lançar a versão seguinte, dentro de um ano e meio ou dois anos, por metade do preço.

"Quando lançarem a próxima versão a um preço muito mais baixo, os números vão disparar significativamente", vaticinou. "Nessa altura, já vai haver conteúdo suficiente para as pessoas dizerem "eu quero isto"."