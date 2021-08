Vodafone volta a aplicar taxas de roaming aos clientes que saiam do Reino Unido

Vodafone © EPA

Antes do Brexit, as empresas de telecomunicações estavam proibidas de cobrar aos clientes taxas adicionais quando estes usassem o seu plafond de minutos, mensagens e dados móveis na Europa. Agora, com o Reino Unido fora da União Europeia, a medida entra em vigor a partir de dia 6 de janeiro de 2022 e aplica-se a todos os clientes britânicos da Vodafone ou para futuros contratos.

Os clientes terão ainda a opção de pagar "passes de roaming" que lhes permite usar o seu plafond fora de terras britânicas, podendo custar cerca de 17 euros (15 libras). Haverá ainda pacotes para vários dias que reduzem o custo para cerca de 1,18 euros.

Um representante da marca garante que "o roaming na Europa e internacionalmente estará também incluído sem custos adicionais em planos específicos e novos passes" e que a Irlanda é uma das exceções a estas taxas.

"Em vez de todos os clientes serem afetados com custos adicionais de roaming em todas as nossas tarifas, estes vão poder escolher um plano que tem roaming incluído ou poderão comprar ainda um passe específico", explica a Vodafone.

Ernest Doku, especialista em telecomunicações, aconselha os clientes que planeiam passar férias fora do Reino Unido a verificar os custos de roaming nos destinos turísticos escolhidos e usar Wi-fi públicas sempre que possível.