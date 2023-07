Volume de negócios da Claranet Portugal sobe para 213 milhões de euros no ano fiscal de 2023

Sede da Claranet em Lisboa, no Hub Criativo do Beato © Claranet

A Claranet, tecnológica especializada no fornecimento de tecnologias de informação e em cibersegurança, revelou que a faturação total, em Portugal, subiu 7% no ano fiscal de 2023, para 213 milhões de euros, face ao exercício anterior.

Para o aumento do volume de negócios no ano fiscal de 2023, concluído a 30 de junho, a Claranet Portugal destaca a contribuição das receitas dos serviços, que tiveram um acréscimo de 20%.

A empresa dá ainda nota de que o Ebitda (lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) foi superior a 14 milhões de euros, sendo que para este resultado "muito contribuiu" o aumento homólogo de 20% na receita de serviços.

O diretor-geral da Claranet Portugal, António Miguel Ferreira, considerou que se tratou de "mais um ano com resultados positivos, num contexto de mercado um pouco mais adverso do que nos anos anteriores".

E prosseguiu: "É um resultado que confirma as opções estratégicas da Claranet em Portugal e reforça a confiança do grupo relativamente ao futuro".

A tecnológica está já focada no próximo ano e prevê crescer novamente 20% na receita de serviços no próximo exercício fiscal.

Além disso, o gestor explicou que a empresa está em transformação e a "prestar serviços cada vez mais críticos de tecnologia de informação (TI)".

Apesar do maior contributo dado pelo crescimento orgânico registado no último ano fiscal, este tem sido complementado com um crescimento por via de aquisições, refere a empresa em comunicado.

Neste sentido, a Claranet deverá avançar com mais aquisições durante o próximo exercício fiscal, sendo que, em Portugal, estas só deverão acontecer na segunda metade de 2024.

No Brasil, por outro lado, a empresa vai anunciar uma aquisição já nos próximos meses e continuará a explorar outras oportunidades para a consolidação da sua operação, num mercado no qual se tem revelado um fornecedor de serviços de 'cloud', 'cybersecurity' e 'data' cada vez mais relevante.

Em Espanha, a Claranet está igualmente a trabalhar em algumas oportunidades de aquisição, que deverá poder anunciar até ao final deste ano.