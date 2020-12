Web Summit 2020 é online e já começou. Acompanhe em direto

A Web Summit este ano é online, promete interatividade próxima da experiência presencial e reune mais de 100 mil pessoas no mesmo espaço virtual. Vamos estar atentos às novidades, desde o tiro de partida às 12h, com Fernando Medina e António Costa, até ao fecho do dia, às 20h40, com Gwyneth Paltrow atriz e fundadora da Goop.

Hoje também há:

- Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

- Tim Berners-Lee, fundador da World Wide Web

- Mark Cuban dono dos Dallas Mavericks e investidor do programa Shark Tank

- Jimmy Wales, fundador Wikipedia

- Mike Schroepfer CTO Facebook

Tudo o que é sobre a Web Summit está reunido no nosso site aqui.

Este ano também estreamos um podcast diário sobre o evento chamado Inside Web Summit, que já teve o seu primeiro episódio de antevisão - sugerimos que nos siga pela Apple (iPhone), Spotify ou mesmo no nosso site.