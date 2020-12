Web Summit com cimeira em África e Médio Oriente em 2023

O co-fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, durante uma entrevista à Agência Lusa, em Lisboa, 26 de novembro de 2020. (ACOMPANHA TEXTO DE 27/11/2020) RODRIGO ANTUNES/LUSA © LUSA

A Web Summit vai chegar a África e ao Médio Oriente em 2023. Paddy Cosgrave anunciou esta quinta-feira o alargamento da cimeira tecnológica a estas duas regiões daqui a três anos. Até lá, o irlandês mostra-se particularmente entusiasmado com o evento deste ano, mesmo no formato online.

"Na Europa, as pessoas do setor tecnológico já estão a par da Web Summit. Só que temos de espalhar melhor a mensagem. Temos um programa para alargarmos a nossa conferência. Até 2023, haverá uma Web Summit em África e no Médio Oriente. Conto revelar mais detalhes sobre esta organização quando nos encontrarmos em 2021", adiantou o líder da cimeira tecnológica durante a conferência de imprensa realizada em formato remoto.

Até lá, a Web Summit vai chegar a duas novas localizações: a partir de 2022, haverá uma conferência só para o mercado japonês, em Tóquio, e ainda uma cimeira no Brasil, que será em Rio de Janeiro ou Porto Alegre.

Também em 2022, a conferência asiática, designada de RISE, vai mudar-se de Hong Kong - onde a última edição decorreu em 2020 - para Kuala Lumpur. A organização da Web Summit assinou um acordo a três anos com as autoridades da Malásia.

Em relação à primeira edição remota da Web Summit, os mais de 100 mil participantes "passam a maior parte do tempo a utilizar o Mingle". Esta nova ferramenta permite conhecer pessoas novas a cada três minutos e poderá gerar novos contactos de negócios.