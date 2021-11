Web Summit em direto. Ex-funcionária que denunciou Facebook é cabeça de cartaz no arranque desta edição

Por Dinheiro Vivo 01 Novembro, 2021 • 16:26 Partilhar este artigo Facebook

São esperados 40 mil participantes - casa cheia, segundo as regras da Direção-Geral de Saúde em tempo de pandemia - na edição que arranca esta segunda-feira da feira tecnologia Web Summit, em Lisboa. "Casa cheia, com todos os protocolos de saúde. Trabalhamos muito de perto com a DGS e com o governo. Por isso, estamos ansiosos por uma WS segura, a primeira WS em Lisboa em dois anos", disse em entrevista ao Dinheiro Vivo, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.

Acompanhe aqui em direto, a partir das 17h00 desta segunda-feira, ao palco principal. O Dinheiro Vivo é media partner da Web Summit e irá acompanhar os principais acontecimentos entre mais de 1000 oradores, 1250 startups, 750 investidores e uma cobertura mediática que envolve 1500 jornalistas de todo o mundo. Levamos também a si os bastidores da Web Summit, com uma reportagem na sala da Altice que controla a rede do evento. O operador tem 200 técnicos no evento, garante mais 40 gigas de tráfego e 1200 equipamentos adicionais.

Neste primeiro dia, uma das presenças mais aguardadas e cabeça de cartaz é da ex-funcionária que denunciou Facebook ao Senado dos EUA, Frances Haugen. Mas haverá também intervenções de Libby Liu, responsável pela "Whislpblower AId", a organização que apoia Haugen, e Ayọ Tometi, que está entre as fundadoras do movimento "Black Lives Matter" ("Vidas Negras Importam").

Naturalmente, Paddy Cosgrave irá também dar as boas vindas aos participantes, nesta edição, seguindo-se os discursos de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, e do antigo Comissário Europeu da Inovação, Carlos Moedas, que regressa agora como presidente da Câmara de Lisboa.

Acompanhe aqui em direto.