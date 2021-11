Web Summit em direto. O dia 2 do maior evento tecnológico

Dinheiro Vivo 02 Novembro, 2021 • 09:05 Partilhar este artigo Facebook

Entramos esta terça-feira no segundo dia da Web Summit, em Lisboa. Assista aqui em direto à transmissão a partir do palco principal.

Entre os vários oradores está o responsável pela Alexa, da Amazon, Tom Taylor, o jogador de futebol espanhol e campeão mundial Iker Casillas, a portuguesa Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, que foi convidada para integrar a 'task-force' da Administração de Joe Biden para a estratégia da inteligência artificial, a presidente executiva da Ofcom, Melanie Dawes, entre outros.

São esperados 40 mil participantes - casa cheia, segundo as regras da Direção-Geral de Saúde em tempo de pandemia - na edição que arrancou esta segunda-feira da feira tecnologia Web Summit, em Lisboa. "Casa cheia, com todos os protocolos de saúde. Trabalhamos muito de perto com a DGS e com o governo. Por isso, estamos ansiosos por uma WS segura, a primeira WS em Lisboa em dois anos", disse em entrevista ao Dinheiro Vivo, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.