Web Summit em direto. Primeiro dia da cimeira tecnológica arranca esta tarde

A Web Summit arranca esta terça-feira e prolonga-se até sexta-feira. Além de 70 mil participantes, marcam presença 2630 startups e empresas, 1120 investidores e 1040 oradores.

A sétima edição da cimeira tecnológica arranca numa altura em que o governo promete aprovar, até ao fim do ano, um quadro legal específico para as startups e dias depois da autarquia de Lisboa lançar a propalada Fábrica de Unicórnios, localizada no Hub Criativo do Beato.

Tal como Paddy Cosgrave, cofundador da Web Summit, garantiu ao Dinheiro Vivo no último sábado, a organização não pretende sair de Lisboa depois de 2028, quando termina o acordo com o governo. E a Fábrica de Unicórnios pode vir a ser a nova casa da organização.

Este ano, a Carris, Metro de Lisboa e CP vão disponibilizar um passe especial para os participantes chegarem ao evento. Já a Altice Portugal assegura as telecomunicações do evento, garantindo capacidade para "suportar mais de 150 000 dispositivos" em simultâneo no recinto.