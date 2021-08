Web Summit com "luz verde" para ser presencial em Lisboa anuncia atriz Amy Poehler

Amy Poehler estará presente em Lisboa, na Web Summit 2021 © DR

Chega o verão e a Web Summit começa a anunciar os nomes mais sonantes do evento previsto para novembro e, desta vez, depois de anunciar os primeiros nomes que incluem o presidente da Microsoft Brad Smith, a vice-presidente da Comissão Europeia Margrethe Vestager e do futebolista Gerard Pique, é a vez da atriz, escritora e produtora norte-americana Amy Poehler - mais conhecida pela série Parks and Recreations e pelas parcerias com Tina Fey. Todos irão estar presencialmente na Web Summit de 2021, pelo menos é esse o desejo e promessa da equipa do evento de tecnologia (se a pandemia não atrapalhar).

Depois de um ano de 2020 fora do habitual em que a Web Summit decorreu de forma remota - numa plataforma interativa criada para o efeito -, o cofundador e CEO Paddy Cosgrave garante que recebeu "a luz verde" para o evento ser presencial. Embora ainda não existam pormenores sobre se será mesmo possível ter os 70 mil habituais na FIL (irá depender da pandemia e das instruções da Direção Geral de Saúde), pelo menos as conferências serão offline, ou seja, presenciais, em Lisboa.

"Juntem-se aos mais de mil oradores, 1250 startups, 1500 jornalistas e 700 investidores que irão discutir tecnologia, a sociedade, entre outros temas, nos vários palcos da Web Summit em Lisboa", indicam em comunicado os organizadores do evento. Sendo certo que a evolução da pandemia será fulcral para determinar se o objetivo de manter o evento em toda a sua magnitude habitual (presencial) será atingido, mantendo-se ao que parece a hipótese de ter participantes num formato remoto em aberto - em dezembro passado foram mais de 100 mil pessoas a participar na versão online da Web Summit 2020.

Breaking

Web Summit has been given the full green light and will be happening in person in Lisbon this November.



See you all in Portugal ❤️ https://t.co/ogPm1G258z - Paddy Cosgrave ‍☠️ (@paddycosgrave) August 11, 2021

A empresa indica em comunicado que este será o primeiro evento presencial que irá fazer em dois anos, após a pandemia ter obrigado a movimentar todos os eventos para a sua nova plataforma online - construída ao longo de uma década e tornada realidade para acolher o público sob a gestão de dois engenheiros portugueses, Tomé Duarte e João Soares. Esse software começou a ser licenciado já em março deste ano, com o primeiro cliente a ser as Nações Unidas - como nos indicava em abril Paddy Cosgrave.

Da lista de participantes destaque para os fundadores de empresas tecnológicas como a Plaid, Intercom, Blockchain, Bolt, Cameo. Da lista de investidores presentes a Web Summit destaca Reshma Sohoni da Seedcamp, Geoff Lewis da Bedrock, Benedict Evans da Mosaic Ventures e Wesley Chan da Felicis Ventures.

"Não poderíamos estar mais entusiasmados por voltar presencialmente. Ver as pessoas a conectarem-se pessoalmente em segurança e a reviver a magia das interações cara a cara será incrível. Os eventos ao vivo estão a voltar a nível mundial e temos visto milhares de oradores, startups, investidores e média de classe mundial ansiosos como sempre para encontrar pessoas pessoalmente novamente", explica em comunicado Paddy Cosgrave.

A lista de oradores já está disponível no site da Web Summit.