Web Summit esgota bilhetes mais cedo do que nunca

Web Summit ocorre no Altice Arena e nos quatro pavilhões da FIL © Carlos Pimentel/Global Imagens

A organização da Web Summit fez saber esta sexta-feira que os bilhetes para uma das maiores cimeiras de empreendedorismo e tecnologia do mundo, que se realiza em Lisboa entre 1 a 4 de novembro, foram todos vendidos e que estarão presentes um número recorde de startups.

"Os bilhetes foram vendidos ao ritmo mais rápido de todos os tempos, contando-se um número recorde de startups presentes", anuncia o comunicado enviado à redação.

Referindo que a pandemia da covid-19 impôs "dois anos desafiantes" à Web Summit, a organização garante agora que o evento "recuperou". Só o "programa de startups esgotou quatro semanas antes do evento, com 2 300 startups [inscritas] de mais de 100 países".

"No início de 2021, parecia que a Web Summit poderia não sobreviver", realça Paddy Cosgrave, fundador e CEO da Web Summit, citado em comunicado. No entanto, "de alguma forma a equipa conseguiu chegar a 2021" e, em 2022 têm registado "uma recuperação extraordinária face aos últimos 18 meses" Cosgrave realça mesmo que a Web Summit passou de uma "quase morte certa no início de 2021 para o melhor ano [em 2022]".

Para a edição de 2022 da Web Summit são esperadas mais de 70 mil participantes, 2 630 startups a expor serviços, produtos e inovações, bem como 1 120 investidores e mais de mil oradores para os diferentes painéis de debate.

A equipa de Paddy Cosgrave destaca, ainda, que entre as startups que vão estar em Lisboa a participar na Web Summit "mais de cem" têm o estatuto de "unicórnio" [empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares].

Acresce que Reino Unido, Portugal, Alemanha, Estados Unidos e Holanda serão as nacionalidades mais representadas entre as empresas participantes.

Este ano vão participar na Web Summit executivos e altos quadros da Apple, Microsoft, Google, Facebook e Amazon, incluindo, por exemplo, Brad Smith, presidente e vice-chairman da Microsoft. O filósofo e linguista Noam Chomsky, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, o CEO da Revolut, Nik Storonsky, são outras personalidades a marcar presença. Também o primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, também participarão.

A Web Summit vai realizar-se, como já é hábito, no Altice Arena e nos quatro pavilhões da Feira Internacional de Lisboa (FIL). O mesmo comunicado indica que, a gestão do espaço permitirá fazer crescer a área da feira em 25%, o que corresponde "a uma dimensão de 371 campos de ténis".